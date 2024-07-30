Şeyma Subaşı'na Ticaret Bakanlığı'ndan büyük ceza... 550 bin lira ödeyecek

Barış Alper Yılmaz ile anıldığı günlerde "Yeniden aşık oldum" diyerek sosyal medyayı sallayan Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor.

Şeyma Subaşı yediği, içtiği, gezdiği ve giydiği her şeyi paylaşan bir isim. Ancak bu paylaşımları başıan bela açtı.

Ticaret Bakanlığı yaptığı incelemede Şeyma Subaşı’nın tekstilden mücevhere kadar birçok markanın tanıtımını yaptığını ancak ‘reklam’ olduğunu belirtmediğini tespit etti.

DUDAK UÇUKLATAN CEZA

Günaydın gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Şeyma Subaşı’nın farklı tarihlerde beş markanın reklamını yaptığı gerekçesiyle kendisine 550 bin 59 lira para cezası kesildiğini belirtti.

Cankurt yazısında "Sosyal medya hesabını ciddi bir kazanç kapısı haline getiren Şeyma, şikayete konu olan markaların reklamlarını yapmak için kaç para aldı bilmiyorum ama bu reklamları 'gizli' yaptığı için şimdi tam 550 bin 59 lira para cezası ödeyecek" dedi.