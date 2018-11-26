Şeyma Subaşı'ndan boşanma sonrası ilk paylaşım

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. İlişkilerini noktalamak için Silivri Adliyesi'ne birlikte giriş yapan ikili, gizlilik kararı verilen ve dokuz dakika süren duruşmada tek celsede boşandı.

Adliye çıkışı konuşan Acun Ilıcalı, “Her evlilikte boşanma da var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. İkimiz de üzgünüz. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir.

Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı yürütemedik. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık” ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı sabah 11.30 sularından Instagram hesabınını hikaye bölümünde 'Günaydın' mesajlı bir fotoğraf paylaştı.

14:00'te adliyeye gelen Subaşı, 15.40'ta ise Bebek'te sahibi olduğu Healthyish Cafe'den fotoğraf paylaştı.



