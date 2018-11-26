MAGAZİN

Şeyma Subaşı'ndan boşanma sonrası ilk paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 1 yıl 2 aylık evliliklerini Silivri Adliyesi'ne giderek 9 dakikada bitirdi. Duruşmanın ardından konuşan Ilıcalı, "Boşandığımız için üzgünüz, hakkımızdaki iddialar asılsız" dedi. Şeyma Subaşı'nın ise Instagram paylaşımları dikkat çekti. İşte ünlü çiftin ayrılığıyla ilgili detaylar ve geçmişten bugüne Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı birlikteliğinin hikayesi...

Şeyma Subaşı'ndan boşanma sonrası ilk paylaşım

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. İlişkilerini noktalamak için Silivri Adliyesi'ne birlikte giriş yapan ikili, gizlilik kararı verilen ve dokuz dakika süren duruşmada tek celsede boşandı.

AW554536_03

Adliye çıkışı konuşan Acun Ilıcalı, “Her evlilikte boşanma da var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. İkimiz de üzgünüz. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklamaAcun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı yürütemedik. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık” ifadelerini kullandı.

AW554536_02

Şeyma Subaşı sabah 11.30 sularından Instagram hesabınını hikaye bölümünde 'Günaydın' mesajlı bir fotoğraf paylaştı.

,csGxMDXZ0ka0aqQEsNg3IA

14:00'te adliyeye gelen Subaşı, 15.40'ta ise Bebek'te sahibi olduğu Healthyish Cafe'den fotoğraf paylaştı.

,CxyOhPLF1EeLaczeqQZ8LQ


Milla Jovovich gün yüzüne çıktıMilla Jovovich gün yüzüne çıktı
Seksi pozların altında ünlü isimden beklenmedik yorum!Seksi pozların altında ünlü isimden beklenmedik yorum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı instagram Acun Ilıcalı boşandı silivri adliyesi

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Taydun Bayındır: Yıldırım Demirören, Galatasaray'ı UEFA'dan ceza almaktan kurtardı

Taydun Bayındır: Yıldırım Demirören, Galatasaray'ı UEFA'dan ceza almaktan kurtardı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
kız amacına ulaştı kafesini açtı geleceğini garantiledi acuna gerek kalmadı artık
ne cafesi be acun boşanmak için yüklü bir para ödemiştir kafanızı yormayın kolaymı yoksa 9 dakikada boşanmak
Acun'un yerinde olsam mümkün olduğunca para musluğunu sıkarım. O kafe zaten kısa süre sonra zarar etmeye başlar. Bu kızı Acun adam etti ve artık onun yokluğu ile batışı da yakındır. Acun'un parasını yine yemeye devam eder ama o eski şatafat artık kolay kolay olmaz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Chris Brown Rihanna'nın fotoğraflarına yorum yapınca...

Seksi pozların altında ünlü isimden beklenmedik yorum!

Seçkin Piriler Kaan Tangöze'nin evlendiğini duyunca hıçkıra hıçkıra ağladı

Seçkin Piriler Kaan Tangöze'nin evlendiğini duyunca hıçkıra hıçkıra ağladı

'Ece Erken gizliliği ihlal etti, savcıları göreve davet ediyoruz'

'Ece Erken gizliliği ihlal etti, savcıları göreve davet ediyoruz'

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'dan Acun Ilıcalı açıklaması

Deren Talu ve Acun aşk mı yaşıyor? Jet açıklama

Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda 30 kilo verdi! Mehmet Ali Erbil'in son durumu ne?

'30 kilo verdi! Boğazını deldiler'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.