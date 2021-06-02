Şeyma Subaşı'ndan hamilelik iddialarına cevap!

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor. Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, Mohammed Alsaloussi ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu açıklamıştı.

Düğün hazırlığı yapan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddia edilmişti. Son olarak Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elini karnına koymasının ardından çok sayıda takipçisi "hamile misin" diye sormuştu. Uzun süre sessizliğini koruyan Subaşı'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT

Hamilelik haberleri karşısında sessizliğini bozan Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafının altına "Bugün sağlıklı besleneyim... Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar" yazdı. Subaşı, bu açıklamayla hamilelik iddialarını da yalanlamış oldu.

