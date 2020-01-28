Şeyma Subaşı'nın ilginç yoga paylaşımı olay oldu

Kısa bir süre önce Bebek'teki mekanını kapatan Şeyma Subaşı yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak Youtube kanalından videolar paylaşan Şeyma Subaşı, kanalına iki ayda gelen 100 bin takipçi nedeniyle Youtube tarafından ödüllendirilmişti.

Subaşı Türkiye ve dünya gündemleriyle de pek ilgilenen bir isim değil... Kendi gündemini kendi yaratan Subaşı son olarak bir yoga paylaşımı yaptı.

Spor iç çamaşırlarıyla yaptığı paylaşımla dikkat çeken Subaşı'nun bu paylaşımı da sosyal medyada gündem oldu. Subaşı yaptığı paylaşıma ise "güne pozitif başla" notunu düşmeyi ihmal etmedi. Subaşı'nın bu paylaşımı sosyal medyada "iyice abarttı", "bu paylaşıma ne gerek var", "insanlar ölüyor senin umurunda değil" gibi mesajlarla eleştirildi.

