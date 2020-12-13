Şeyma Subaşı'nın isyanı: Birçok arkadaşım bu yazdığıma uyuz olabilir...

Miami'den ev aldığını duyuran Şeyma Subaşı, son dönemde kendisine gelen eleştirilere yanıt vermiş ve itirafıyla gündeme gelmişti. Subaşı, "Ben güçlü bir kadınım. Hayatımda beni vuran her şeyi kendi başıma hallettim. Beni kıran şeylerle büyüdüm. Gün geçtikçe güçleniyorum ve bunun için Allah'a teşekkür etmeliyim. Hikayemi bilmiyorsun, o kadın olmak için çok şey feda ettim ve şimdi bağımsızım, güçlüyüm, güçlü bir anneyim" ifadelerini kullanarak herkesin dikkatini çekmişti.

Şeyma Subaşı şimdi ise farklı bir açıklamayla gündemde... Subaşı daha önce giydiği her şeyin reklamını yaparken artık böyle bir çabasının olmadığını söyledi. Subaşı şu sözlerle kendisine gelen sorulara isyan etti:

"Bir kaçınıza buradan cevap vermiş olayım. Arkadaşlar sürekli aynı pozları verip marka etiketleyen Şeyma esi Şeymaydı. Artık ne ilgimi çekiyor bu tarz fotolar görmek ne de beni besliyor."

"Beni 'Sadece Şeyma' olarak kabul edin!" diyen Subaşı devamında ise şunları söyledi: "Sürekli gerçek hayatta giymediği halde reels video koymak... Büyük zaman emek isteyen iş tebrik ederim ama benim buna ayıracak zamanım yok. Birçok arkadaşım bu yazdığıma uyuz olabilir. Ben ınfluencer değilim beni artık 'Sadece Şeyma' olarak kabul edin."

