MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı'nın isyanı: Birçok arkadaşım bu yazdığıma uyuz olabilir...

Şeyma Subaşı'nın isyanı: Birçok arkadaşım bu yazdığıma uyuz olabilir...

13.12.2020 07:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şeyma Subaşı'nın isyanı: Birçok arkadaşım bu yazdığıma uyuz olabilir...

'Ben güçlü bir kadınım' diyerek açıklama yapan Şeyma Subaşı'nın yeni açıklaması da gündeme bomba gibi düştü. 'Birçok arkadaşım bu yazdığıma uyuz olabilir...' diyen Şeyma Subaşı "Beni 'Sadece Şeyma' olarak kabul edin" dedi.

Miami'den ev aldığını duyuran Şeyma Subaşı, son dönemde kendisine gelen eleştirilere yanıt vermiş ve itirafıyla gündeme gelmişti. Subaşı, "Ben güçlü bir kadınım. Hayatımda beni vuran her şeyi kendi başıma hallettim. Beni kıran şeylerle büyüdüm. Gün geçtikçe güçleniyorum ve bunun için Allah'a teşekkür etmeliyim. Hikayemi bilmiyorsun, o kadın olmak için çok şey feda ettim ve şimdi bağımsızım, güçlüyüm, güçlü bir anneyim" ifadelerini kullanarak herkesin dikkatini çekmişti.

Şeyma Subaşı şimdi ise farklı bir açıklamayla gündemde... Subaşı daha önce giydiği her şeyin reklamını yaparken artık böyle bir çabasının olmadığını söyledi. Subaşı şu sözlerle kendisine gelen sorulara isyan etti:

Ekran Alıntısı

"Bir kaçınıza buradan cevap vermiş olayım. Arkadaşlar sürekli aynı pozları verip marka etiketleyen Şeyma esi Şeymaydı. Artık ne ilgimi çekiyor bu tarz fotolar görmek ne de beni besliyor."

Miami'de ev alan Şeyma Subaşı'dan itiraf! Gelen yoruma bomba yanıtMiami'de ev alan Şeyma Subaşı'dan itiraf! Gelen yoruma bomba yanıt

"Beni 'Sadece Şeyma' olarak kabul edin!" diyen Subaşı devamında ise şunları söyledi: "Sürekli gerçek hayatta giymediği halde reels video koymak... Büyük zaman emek isteyen iş tebrik ederim ama benim buna ayıracak zamanım yok. Birçok arkadaşım bu yazdığıma uyuz olabilir. Ben ınfluencer değilim beni artık 'Sadece Şeyma' olarak kabul edin."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Guinness Dünya rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir?Guinness Dünya rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir?
Farklı tarzı ve müzikleriyle çok konuşuldu!Farklı tarzı ve müzikleriyle çok konuşuldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sputnik V aşısı için flaş açıklama: 2 yıl boyunca koruma sağlayacak

Sputnik V aşısı için flaş açıklama: 2 yıl boyunca koruma sağlayacak

Aliyev'den Ermenistan'a sert tepki: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz

Aliyev'den Ermenistan'a sert tepki: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz

Kanlar içindeki şahıstan sedyede pes dedirten hareket

Kanlar içindeki şahıstan sedyede pes dedirten hareket

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Diğer Haberler

Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat isyan etti! 'Çocuğum seviyor diye değil...'

İsyan etti! 'Çocuğum seviyor diye değil...'

Kylie Jenner'ın 36.5 milyonluk malikanesinin son hali olay oldu

36.5 milyonluk malikanesinin son hali olay oldu

İbo Show'da duygusal anlar! İbrahim Tatlıses'ten kızı Elif Ada'ya: Kötü zamanda doğdu

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen soru: Guinness Dünya rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir?

Guinness Dünya rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir?

Serenay Sarıkaya'dan karantina pozu

Serenay Sarıkaya'dan karantina pozu

Gonca Vuslateri'nin inanılmaz değişimi! Bildiğinizi unutun

İnanılmaz değişim! Bildiğinizi unutun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.