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Şeyma Subaşı'nın kitabı Sadece Şeyma'daki hatayla ilgili yayınevinden açıklama

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ÜNLÜLER  | 11.07.2019 20:05 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan kitabı Sadece Şeyma'da cilt tavsiyeleri bölümünde 'hyaluronik asit' yerine 'tuz ruhu' anlamına gelen 'hidrolik asit' yazılması eleştirilere neden oldu. Kitaptaki bu hatayla ilgili yayınevi bir açıklama yaptı.

Şeyma Subaşı'nın kitabı Sadece Şeyma'daki hatayla ilgili yayınevinden açıklama

Şeyma Subaşı'nın Haziran ayında piyasaya çıkan 'Sadece Şeyma' kitabında "Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım" kısmında idroklorik asit ile hyaluronik asit karıştırılarak okuyucuya “hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma” tavsiyesinde bulunuldu.

Sosyal medyada tepki çeken bu hata karşısında yayınevi açıklama yaptı. Sadece Şeyma kitabını basan Dex Yayınları'ndan yapılan açıklamada kitaptaki yazım hatasının yeni baskılarda düzeltildiği belirtildi.

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Yayınevinden yapılan açıklama şöyle:

"Sadece Şeyma kitabımızın 132. Sayfasında geçen “Hidrolik asit” bir yazım hatasıdır. Böyle bir madde bulunmamaktadır. Yeni baskılarımızda “Hyalüronik asit” olarak düzeltilmektedir. Okurlarımızın bilgisine sunarız."

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şeyma subaşı sadece şeyma hidrolik asit

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