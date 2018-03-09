Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şu sıralar Survivor çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Instagram hesabından bir fotoğraf yayınladı.

Yaptığı her hareketiyle gündem olan Şeyma Subaşı bu fotoğrafta da olay oldu.

Ilıcalı'nın paylaştığı karede Subaşı'nın makyajsız görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Subaşı'nın bu haline de hayranlarından beğeni yağdı.

YENİ İŞİ İÇİN HAZIRLANIYOR

Acun Ilıcalı’nın eşi Şeyma Subaşı, ‘Is It Okey?’ adında bir moda aplikasyonunu hayata geçirmek için geri sayıma başladı.

Sanal medyada boy göstermek için büyük bir titizlilik içerisinde çalışan Subaşı, bir röportajında projesi için “Olmuş mu, olmamış mı’ tarzı bir moda aplikasyonu. Etrafımın da söylediği kadarıyla yetenekliyim. Kim iyi giyinmiş ya da giyinmemiş, görebiliyorum” demişti.

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