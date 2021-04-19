Şeyma Subaşı'nın sevgilisi jet bulamayınca yolcu uçağının tüm biletlerini aldı

Şeyma Subaşı, sevgilisi ve kızı Melisa’yla birlikte gittiği Bali'deki tatilini bitirdi. Dünyaca ünlü turizm merkezinde tatilin keyfini çıkaran Subaşı, Instagram'dan paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkat çekmişti.

Bikinili pozlardan sonra çift yine gündemde. Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi özet jet bulamayınca ilginç bir yola başvurdu.

Şeyma Subaşı, kendisi ve kızı Melisa’nın yolculuk yapabilmesi için Mısırlı milyarder sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını söyledi.

Subaşı paylaşımında "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti.”

