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  4. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi jet bulamayınca yolcu uçağının tüm biletlerini aldı

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi jet bulamayınca yolcu uçağının tüm biletlerini aldı

19.04.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir sevgilisi ve kızıyla Bali'de tatilde olan Şeyma Subaşı yine olay oldu. Mohammed Alsaloussi sevgilisi için jet bulamayınca bakın ne yaptı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi jet bulamayınca yolcu uçağının tüm biletlerini aldı

Şeyma Subaşı, sevgilisi ve kızı Melisa’yla birlikte gittiği Bali'deki tatilini bitirdi. Dünyaca ünlü turizm merkezinde tatilin keyfini çıkaran Subaşı, Instagram'dan paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkat çekmişti.

Bikinili pozlardan sonra çift yine gündemde. Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi özet jet bulamayınca ilginç bir yola başvurdu.

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Şeyma Subaşı, kendisi ve kızı Melisa’nın yolculuk yapabilmesi için Mısırlı milyarder sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını söyledi.

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Subaşı paylaşımında "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti.”

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ulan elin adamı özel uçak tutuyor bizde tüvtürk muayene istasyonunda bekleyelim hayat işte
BAKALIM SIRA KİMDE
yalnız kalmak istemiştir.fanatazileri süper.

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