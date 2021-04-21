MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ilk kez konuştu! 'Normalde yorum yapmam ama...'

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ilk kez konuştu! 'Normalde yorum yapmam ama...'

21.04.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı ve sevgilisinin lüks hayatı gündemden düşmüyor. Mısırlı zengin sevgili Mohammed Alsaloussi sevgilisine yaptığı yorumla olay oldu.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ilk kez konuştu! 'Normalde yorum yapmam ama...'

Bir süredir sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa ile birlikte Bali'de bulunan Şeyma Subaşı'nın tatili bitti. Dönüş için özel jet bulamayan Alsaloussi, Subaşı'na jest yaparak bir uçağın tüm biletlerini satın aldı. Bu durumu "Tüm uçağı bizim için rezerve etti" diyerek paylaşan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı.

Gelen tepkilere Subaşı, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın" şeklinde konuştu.

Mohammed Alsaloussi tüm yorumlardan sonra sevgilisinin fotoğrafının altına verdiği yanıtla olay oldu. Subaşı'nın sevgilisi fotoğrafa şu yorumu yaptı:

Ekran Alıntısı

"Normalde hiç yorum yapmam ama bu sefer seni herkesten daha iyi tanıdığımı söylemeliyim ve sen gerçekten tanıştığım en tatlı, en kibar, sevgi dolu insansın ve bu yüzden seni seviyorum. Bunu aşktan kör olduğum için söylemiyorum. Bunu söylüyorum çünkü seninle sevildiğimi ve takdir edildiğimi hissediyorum. Seninle her şeyi her zamankinden daha net görüyorum."

Bu notu görenler "Sanki Şeyma konuşuyor" yorumunda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Setlere geri döndü! Bomba paylaşımSetlere geri döndü! Bomba paylaşım
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi

Soylu'dan Altay'a çok sert sözler

Soylu'dan Altay'a çok sert sözler

Zehra Zümrüt Selçuk da kabine dışı kaldı

Zehra Zümrüt Selçuk da kabine dışı kaldı

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.