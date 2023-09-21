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Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı olay oldu! Herkes 'Yüzüğün nerede?' diye sordu! 'Boşanıyor' iddiası...

21.09.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Mayıs ayında nikâh masasına oturmuştu. Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Subaşı'nın son paylaşımı olay oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Subaşı, Rami Kütüphanesi'nin bahçesinden bir video paylaştı. Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün olmaması dikkat çekti. Sosyal medyada ise 'Boşanıyor' iddiaları konuşulmaya başlandı.

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Mayıs ayında İstanbul'da nikah masasına oturmuştu.

Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğün yapmıştı. Subaşı, Marakeş şehrindeki düğününden sonra, balayı için önce Japonya'yı; sonra Bali'yi tercih etmişti. Ünlü çift, 18 Mayıs'ta özel bir uçakla Tokyo'ya uçmuştu.

Şeyma Subaşı düğün

Ultra lüks hayatı ve paylaşımlarıyla her defasında adından söz ettiren ünlü isim evlendikten sonra sosyal medya paylaşımlarına biraz ara verdi. Şimdilerde İstanbul'da olan Şeyma Subaşı son paylaşımıyla yine çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı 1

Rami Kütüphanesi'nin bahçesinden bir video paylaşan Şeyma Subaşı'nın parmağında yüzüğünün olmaması dikkat çekti. Takipçileri Subaşı'ya 'Yüzüğün nerede?', 'Yüzüğünü neden çıkardın?' gibi yorumlar yaptı.

Şeyma Subaşı 2

Sosyal medyada ise Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın yakın zamanda boşanma davasının görüleceği iddiası ortaya çıktı. Bu iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Şeyma Subaşı meddo

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Şeyma Subaşı meedo alsaloussi Acun Ilıcalı sevgilisi

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