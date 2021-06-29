Şeyma Subaşı paylaştı! Melisa Ilıcalı'nın 'tırnakları' olay oldu

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile çok hızlı gelişen 'evlilik-hamilelik-bebek düşük yapma-ayrılık' eksenindeki gelişmelerle magazin basınının gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Son olarak kızı Melisa ile olan videosunu hikaye olarak Subaşı, gönderisine "My World (Benim Dünyam)" notunu düştü. Videoda ise Melisa'nın kadınsı tırnakları dikkatlerden kaçmadı.



Şeyma Subaşı'nın 8 yaşındaki kızına protez tırnak yaptırması büyük tepki çekti.

Şeyma Subaşı'ya, takipçileri "Bu yaşta bir çocuğun protez tırnak takmasına nasıl izin verirsin" tepkisi gelirken, bazı takipçileri ise Melisa'nın annesinden ne görürse onu uyguladığını, Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'ya yanlış örnek olduğunu ifade etti.



