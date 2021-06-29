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Şeyma Subaşı paylaştı! Melisa Ilıcalı'nın 'tırnakları' olay oldu

29.06.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlenmek üzere olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile ayrılığı ve bebeğini kaybettiği haberleriyle gündemde olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile olan ilişkisinden doğan kızı Melisa ile tatiline devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Subaşı'nın son gönderisinde kızı Melisa'nın protez tırnak yaptırması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile çok hızlı gelişen 'evlilik-hamilelik-bebek düşük yapma-ayrılık' eksenindeki gelişmelerle magazin basınının gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Son olarak kızı Melisa ile olan videosunu hikaye olarak Subaşı, gönderisine "My World (Benim Dünyam)" notunu düştü. Videoda ise Melisa'nın kadınsı tırnakları dikkatlerden kaçmadı.
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Şeyma Subaşı'nın 8 yaşındaki kızına protez tırnak yaptırması büyük tepki çekti.

MELİSA

Şeyma Subaşı'ya, takipçileri "Bu yaşta bir çocuğun protez tırnak takmasına nasıl izin verirsin" tepkisi gelirken, bazı takipçileri ise Melisa'nın annesinden ne görürse onu uyguladığını, Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'ya yanlış örnek olduğunu ifade etti.


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Şeyma Subaşı Instagram
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