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Şeyma Subaşı plajda öyle pozlar verdi ki... 'Namaz kılıyordun eskiden'

15.12.2020 11:30 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı plajda öyle pozlar verdi ki... 'Namaz kılıyordun eskiden'

Miami'de ev alan Şeyma Subaşı paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Kalçalarını sergileyen Subaşı'na takipçilerinden yorum yağdı.

Kızı Melisa ile Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımlarla olay oluyor. Eski kocası Acun Ilıcalı'nın evinden olunca yeni bir ev alan Subaşı ne korona dinliyor ne de salgın.

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Partiden partiye gezen Şeyma Subaşı gündüz de plajda vakit geçiriyor. Subaşı geçtiğimiz gün de kalçalarını sergilediği pozları paylaştı.

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Cesur pozlarıyla takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri "Bir anneye yakışıyor mu", "Eskiden namaz kılıyordun" derken bazı takipçileri ise "Taş gibisin" yorumları yaptı.

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Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde 'Ben güçlü bir kadınım' diyerek yaptığı açıklama da olay olmuştu.

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Şeyma Subaşı açıklamasında "Beni 'Sadece Şeyma' olarak kabul edin" dedi.

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