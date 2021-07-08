Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile pozlarını geri yükledi

Şu sıralar Ibiza'da olan Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile arasındaki buzları eritti. Ayrılık sonrası tekne turuna çıkan ünlü çifti arkadaşlarının paylaşımı ele verdi. 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni, dün Mısırlı sevgilisi ve dostlarıyla yemekte bir araya geldi. Yan yana görüntülenen ikili, 'her şey' yolunda mesajı verdi.

Yemekte Alsaloussi'nin yüzünü gizleyen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı dans ettiği videoda ise tektaşını yeniden taktığı ortaya çıkmıştı.

Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile ayıldıktan sonra sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırmış, kızı Melisa ile bir pozunu paylaşıp "Beni merak eden sevgili arkadaşlarım. İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor" mesajı yazmıştı.

FOTOĞRAFLARI YENİDEN YÜKLEDİ

Aralarındaki sorunları çözen çift, eski günlerine geri döndü. Şeyma Subaşı'nın, sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları arşivden geri yüklemesi dikkat çekti.



