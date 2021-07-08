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Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile pozlarını geri yükledi

08.07.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı geri adım attı. Evlilik hazırlığı sırasında zengin sevgilisinden ayrılan Şubaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını Instagram hesabına yeniden yükledi.

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile pozlarını geri yükledi

Şu sıralar Ibiza'da olan Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile arasındaki buzları eritti. Ayrılık sonrası tekne turuna çıkan ünlü çifti arkadaşlarının paylaşımı ele verdi. 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni, dün Mısırlı sevgilisi ve dostlarıyla yemekte bir araya geldi. Yan yana görüntülenen ikili, 'her şey' yolunda mesajı verdi.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi birlikte! Fotoğrafta gizlemek istedi ama...Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi birlikte! Fotoğrafta gizlemek istedi ama...

Yemekte Alsaloussi'nin yüzünü gizleyen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı dans ettiği videoda ise tektaşını yeniden taktığı ortaya çıkmıştı.

Ekran Alıntısı

Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile ayıldıktan sonra sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırmış, kızı Melisa ile bir pozunu paylaşıp "Beni merak eden sevgili arkadaşlarım. İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor" mesajı yazmıştı.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den olay olan paylaşımŞeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den olay olan paylaşım

FOTOĞRAFLARI YENİDEN YÜKLEDİ

Aralarındaki sorunları çözen çift, eski günlerine geri döndü. Şeyma Subaşı'nın, sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları arşivden geri yüklemesi dikkat çekti.

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Şeyma Subaşı
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