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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi birlikte! Fotoğrafta gizlemek istedi ama...

05.07.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı ve Meedo ayrılığa dayanamadı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını açıklayan Şeyma Subaşı'nın yüzüklü paylaşımı barışma iddialarını güçlendirmişti. Subaşı'nın yaptığı son paylaşımda ikilinin barıştığı ve yan yana yemek yediği görüldü.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi birlikte! Fotoğrafta gizlemek istedi ama...

Şeyma Subaşı evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.

Subaşı'nın Alsaloussi ile tekrar barıştığı ortaya çıktı. Instagram hesabından bikinisi ile dans ettiği bir videosunu paylaşan Şeyma'nın, kameraya göstermek için çaba sarf ettiği parmağındaki tektaş dikkat çekmişti.

Şeyma Subaşı yüzüğü yeniden taktı! Mohammed Alsaloussi ile barıştı mı?Şeyma Subaşı yüzüğü yeniden taktı! Mohammed Alsaloussi ile barıştı mı?

YAN YANA YEMEK YEDİLER

Daha sonra Subaşı ile Alsaloussi Ibiza'da arkadaş grubuyla teknede bir araya geldi.

Ekran Alıntısı

Arkadaş grubuyla yemek yedikleri masada yan yana oturdukları görüldü. Subaşı'nın Alsaloussi'nin yüzünü gizlemesi gözlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den olay olan paylaşımŞeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den olay olan paylaşım

Subaşı, kısa süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.

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Şeyma Subaşı'nın yaşadığı zor günlerde eski eşi Acun Ilıcalı'dan yardım istediği iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
acunn kızmıştır manevi kocası hala :))) parababası
Kadin tavsan gibi arkadas , 1 gun boş kalamiyor.

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