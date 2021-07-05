Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi birlikte! Fotoğrafta gizlemek istedi ama...

Şeyma Subaşı evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.

Subaşı'nın Alsaloussi ile tekrar barıştığı ortaya çıktı. Instagram hesabından bikinisi ile dans ettiği bir videosunu paylaşan Şeyma'nın, kameraya göstermek için çaba sarf ettiği parmağındaki tektaş dikkat çekmişti.

YAN YANA YEMEK YEDİLER

Daha sonra Subaşı ile Alsaloussi Ibiza'da arkadaş grubuyla teknede bir araya geldi.

Arkadaş grubuyla yemek yedikleri masada yan yana oturdukları görüldü. Subaşı'nın Alsaloussi'nin yüzünü gizlemesi gözlerden kaçmadı.

Subaşı, kısa süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.

Şeyma Subaşı'nın yaşadığı zor günlerde eski eşi Acun Ilıcalı'dan yardım istediği iddia edilmişti.



