Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den olay olan paylaşım

Şeyma Subaşı, yaklaşık altı aydır aşk yaşadığı ve 3 Haziran'da evlilik teklifini kabul ettiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını açıklamıştı.

Mısırlı eski aşkı hakkında çıkan 'dolandırıcı' iddialarını reddeden Subaşı, daha fazla bilgi vermemeyi tercih etmişti.

İddiaların ardından Mohammed Alsaloussi harekete geçti. Mohammed Alsaloussi bir sosyal medya hesabı açtı ve "Hazır mısınız" yazdı.

Eski sevgilinin bu imalı paylaşımından sonra Türk takipçiler yorum yağdırdı.

Bazı yorumlar şöyle:

Meedo kıymetli dostlarım kıymetli kardeşlerim diye video çekmen yok mu?

Meedooo neyi açıklayacak matmazeeeelll Seyma ile ilgisi ne????

Meedo balkon konuşması saat kaçta? Meraktan çatlayacağız.

Evlenmek üzere olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile ayrıldıklarını açıklayan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile olan ilişkisinden doğan kızı Melisa'yla birlikte Ibiza'daki tatiline devam ediyor. Subaşı, Instagram'dan yaptığı son paylaşımda ise "Hayat size limon veriyorsa ondan limonata yapın" notunu yazdı.



