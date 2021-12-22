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Şeyma Subaşı sevgilisiyle maça gitti! Acun Ilıcalı ile pişti oldu

22.12.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce kızı Melisa'nın kendisiyle kalması konusunda paylaşım yapan ve içini döken Şeyma Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı ile bu konuda ters düşmüştü. Son olarak eski karı koca maçta pişti oldu.

Şeyma Subaşı sevgilisiyle maça gitti! Acun Ilıcalı ile pişti oldu

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı bir süre önce Acun Ilıcalı ise kızlarının kimde kalacağı konusunda anlaşmazlık yaşamıştı.

Yaşananlar ardından kızını görmek için İstanbul'a dönen Subaşı sevgilisini özleyince yine Miami'ye döndü. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen maça sevgilisiyle giden Subaşı maçta Acun Ilıcalı ile pişti oldu.

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı arasında gerilim mi var? &quot;Melisa benim yanımda olmalı&quot;Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı arasında gerilim mi var? "Melisa benim yanımda olmalı"

Eski karı-koca maçtan ayrı ayrı paylaşımlar yapınca durum sosyal medyada fark edilip gündem oldu.

Ekran Alıntısı

İkilinin birbiriyle konuşup konuşmadığı bilinmezken Şeyma Subaşı'nın keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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