Şeyma Subaşı sevgilisiyle maça gitti! Acun Ilıcalı ile pişti oldu

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı bir süre önce Acun Ilıcalı ise kızlarının kimde kalacağı konusunda anlaşmazlık yaşamıştı.

Yaşananlar ardından kızını görmek için İstanbul'a dönen Subaşı sevgilisini özleyince yine Miami'ye döndü. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen maça sevgilisiyle giden Subaşı maçta Acun Ilıcalı ile pişti oldu.

Eski karı-koca maçtan ayrı ayrı paylaşımlar yapınca durum sosyal medyada fark edilip gündem oldu.

İkilinin birbiriyle konuşup konuşmadığı bilinmezken Şeyma Subaşı'nın keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

