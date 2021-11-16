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Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı arasında gerilim mi var? "Melisa benim yanımda olmalı"

16.11.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mohammed Alsaloussi'i ile bir küs bir barışık devam eden ilişkisi ve iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı kızı Melisa ile ilgili yaptığı açıklamayla gündemde. Şeyma Subaşı'nın açıklaması Acun Ilıcalı'ya bir gönderme mi?

Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı. Bir süredir Miami'de olan Subaşı kızı Melisa ile ilgili yaptığı paylaşımlarla olay oldu.

Subaşı önce bir paylaşıp yapıp "Melisa 8 sene önce Miami'de doğdu. O zaman neden annesinin bir tanecik meleği Melisa Miami’de annesi ile beraber yaşayamasın. Kararı tek başına veremiyorsun işte" yorumunda bulundu.

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Şeyma Subaşı'nın bu açıklaması eski kocası Acun Ilıcalı ile sorun yaşadığı iddialarını beraberinde getirdi.

"KIZIM BENİM YANIMA GELMELİ"

Subaşı daha sonra yeni bir açıklama yaparak "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır. Olayların derinine inince bir kaç saat daha anlatmak gerekir gerek yok. Melisa bence de benim yanıma gelmeli. Miami'de burada okula gidebilir. Kızımı pozitif ve mutlu büyütebilirim. Ben burada aile kurmayı tercih ediyorsam benim kızım da benim yanımda olmalı, benimle yaşamalı" dedi.

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Melisa Ilıcalı bir süredir babasıyla birlikte İstanbul'da yaşıyordu.

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"ŞEYMA ÇOK İYİ BİR ANNE"

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada "Melisa'nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma'dan aldığını düşünüyorum. Şeyma'nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Her dakika FaceTime'dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimizde bu özeni gösteriyoruz2 demişti.

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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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