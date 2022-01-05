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Şeyma Subaşı soluğu Tulum'da aldı! "Hangi kaderi seçeceksin?" notuyla tatil pozlarını paylaştı

05.01.2022 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, soluğu Meksika'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Tulum'da aldı. Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla uzun süredir gündemde olan Subaşı, Tulum'un doğal güzelliklerinde çekilen fotoğraflarını paylaştı. Subaşı paylaşımına "Hepimiz bir filmin içindeyiz ve hepimiz ana karakterleriz ama farklı rollere sahibiz. Hangi kaderi seçeceksin ve hangi niyetle?" notunu yazdı.

Şeyma Subaşı soluğu Tulum'da aldı! "Hangi kaderi seçeceksin?" notuyla tatil pozlarını paylaştı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor.

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Uzun süredir Türkiye'ye gelmeyen Subaşı, sevgilisiyle birlikte Miami'de yaşıyordu.

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MIAMI'DEN TULUM'A GİTTİ

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni, rotayı yine Meksika'nın Tulum kentine çevirdi.

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Daha önce uzun süre tatil yaptığı Tulum'da doğal güzelliklerin keyfini çıkaran Subaşı, çekilen fotoğrafları da Instagram'dan paylaştı.

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"HEPİMİZ BİR FİLMİN İÇİNDEYİZ..."

Şeyma Subaşı paylaşımına "Yazmak. Şöyle düşünün, hepimiz bir filmin içindeyiz ve hepimiz ana karakterleriz ama farklı rollere sahibiz. Herkes ana karakter olabilir çünkü kendi hayatını kontrol eden sensin, yani ne istersen yapabilirsin ya da kim olursan ol olmak. Ama hangi kaderi seçeceksin ve hangi niyetle?" notunu yazdı.

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Instagram'da 3.1 milyon takipçisi olan Subaşı'nın paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

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Şeyma Subaşı Instagram
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