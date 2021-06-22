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Şeyma Subaşı sonunda açıkladı! "Hamileyim"

22.06.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylardır iddiaları yalanlayan Şeyma Subaşı sonunda itiraf etti. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı.

Şeyma Subaşı sonunda açıkladı! "Hamileyim"

Şeyma Subaşı, yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi'den evlilik teklifi almış, sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti.

Çiftin bu kararı 'Şeyma hamile mi' dedikodularına yol açmıştı. Çıkan haberlerin ardından Subaşı 'Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten' sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

Bir süredir hamilelik iddialarını yalanlayan Şeyma Subaşı sonunda hamile olduğunu da kabul etti.

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ŞEYMA SUBAŞI: EVET HAMİLEYİM

Şeyma Subaşı “Duyduğunuz dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan acele etmeye gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteliyoruz ve hamilelik sürecimin tadını çıkarmak istiyoruz” dedi.

Şeyma Subaşı hamile olduğunu duyurduktan sonra paylaşımını ise hemen sildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne şeyma mış arkadaşlar. kadın boyna zengin adam buluyor. dünya kadar malın olacağına fındık kadar aklın olsun.
KİMDEN HAMİLEYMİŞ .

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