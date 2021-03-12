MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı süper mini elbisesiyle poz verdi

Şeyma Subaşı süper mini elbisesiyle poz verdi

12.03.2021 13:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şeyma Subaşı süper mini elbisesiyle poz verdi

Uzun süredir Miami'de sevgilisiyle olan Şeyma Subaşı süper mini elbisesiyle dikkat çekti. Subaşı'nın elbisesinin kısalığı görenleri şaşırttı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı,yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte verdiği pozlarla dikkat çekiyor.

Yatırımcı sevgilisine her fırsatta aşkını ilan eden Şeyma Subaşı geçtiğimiz akşam yine bir partideydi. Sevgilisiyle arkadaşının doğum günü partisine katılan Subaşı tercih ettiği süper mini elbisesiyle dikkatlerine üzerine çekti.

ss

Kısacık eteğiyle pozlar veren Şeyma Subaşı'nın görenler "Etek giymeyi unutmuşsun" yorumları yaptı. Sosyal medyada elbisesiyle pozlarını paylaşan Subaşı'nın tarzını beğenenler de vardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
İşte Müge Anlı’nın herkesten sakladığı kızı İşte Müge Anlı’nın herkesten sakladığı kızı
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
hic giymeseydin ahlak yoksunu bu kadini hic sevmiyorum rezil
AR,HAYA,NAMUS YERLERDE.YUH
Sen ahlaksiz edepsiz vede terbiyesizin birisin,kadin hakki diyenler,kendini et gibi tedhir edilmesine, hemcinslerince neden sessiz kaliniyor.bi objeden ibaret degilmis gibi bu hayasiz.

En Çok Okunan Haberler

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Diğer Haberler

Gelin adayı Hanife ve Sevgi Akiska'nın dansı olay oldu

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Demet Şener'den nostaljik paylaşım

Demet Şener'den nostaljik paylaşım

Bay J kimdir? Gerçek adı ne? Kerem Bürsin'e ne dedi?

Bay J kimdir? Gerçek adı ne?

Atakan Koru kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapar? İşte Azra Akın’ın eşinin biyografisi

İşte Azra Akın’ın eşinin biyografisi

Lidya Müge Akdağ kimdir, kaç yaşında ve babası kim? İşte Müge Anlı’nın herkesten sakladığı kızı

İşte Müge Anlı’nın herkesten sakladığı kızı

Kostüm asistanına hakaret etti mi? Deniz Çakır'dan açıklama geldi

Kostüm asistanına hakaret etti mi? Deniz Çakır'dan açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.