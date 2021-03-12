Şeyma Subaşı süper mini elbisesiyle poz verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı,yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte verdiği pozlarla dikkat çekiyor.

Yatırımcı sevgilisine her fırsatta aşkını ilan eden Şeyma Subaşı geçtiğimiz akşam yine bir partideydi. Sevgilisiyle arkadaşının doğum günü partisine katılan Subaşı tercih ettiği süper mini elbisesiyle dikkatlerine üzerine çekti.

Kısacık eteğiyle pozlar veren Şeyma Subaşı'nın görenler "Etek giymeyi unutmuşsun" yorumları yaptı. Sosyal medyada elbisesiyle pozlarını paylaşan Subaşı'nın tarzını beğenenler de vardı.



