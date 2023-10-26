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Şeyma Subaşı tatil pozlarını paylaştı! Kızıyla ilgili o yapılan yoruma dayanamadı

26.10.2023 07:10 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, mayıs ayında nikah masasına oturduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. Sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan Subaşı Miami'den paylaşım yaptı. Tatil pozlarını paylaşan ünlü isim kızıyla olan fotoğrafına yapılan “Bu kız okula gidiyor mu?” sorusuna kayıtsız kalamadı.

Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan ve daha sonra 29 Eylül'de tek celsede boşanan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzelliği ve tarzı ile dikkat çeken Subaşı son pozlarıyla yine ilgi odağı oldu.

Miami’den peş peşe paylaşım yapan ünlü isim pozlarında kızı Melisa’ya da yer verdi.

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Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden dünyaya gelen Melisa ile pozlarını paylaşan Subaşı’ya bir takipçisi "Bu kız okula gidiyor mu ya? Çok merak ediyorum" yorumunda bulundu.

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Bu yoruma kayıtsız kalamayan ünlü isim "Melisa'nın okulu tatil. İnternational school. O yüzden tatilleri fazla belki de…" yanıtını verdi.

şeyma subaşı o yoruma dayanamadı

Şeyma Subaşı’ya birçok takipçisi destek verdi. Sosyal medyada "Bir anneye böyle bir şey sorulmaz", "Neden merak ediyorsunuz ki? Emin olun en iyi şartlarda eğitim görüyor", "Okul ona geliyordur" yorumları yapıldı.

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