Şeyma Subaşı tatil pozlarını paylaştı! Kızıyla ilgili o yapılan yoruma dayanamadı

Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan ve daha sonra 29 Eylül'de tek celsede boşanan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzelliği ve tarzı ile dikkat çeken Subaşı son pozlarıyla yine ilgi odağı oldu.

Miami’den peş peşe paylaşım yapan ünlü isim pozlarında kızı Melisa’ya da yer verdi.

Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden dünyaya gelen Melisa ile pozlarını paylaşan Subaşı’ya bir takipçisi "Bu kız okula gidiyor mu ya? Çok merak ediyorum" yorumunda bulundu.

Bu yoruma kayıtsız kalamayan ünlü isim "Melisa'nın okulu tatil. İnternational school. O yüzden tatilleri fazla belki de…" yanıtını verdi.

Şeyma Subaşı’ya birçok takipçisi destek verdi. Sosyal medyada "Bir anneye böyle bir şey sorulmaz", "Neden merak ediyorsunuz ki? Emin olun en iyi şartlarda eğitim görüyor", "Okul ona geliyordur" yorumları yapıldı.







