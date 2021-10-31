MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı üstsüz pozunu paylaştı! Cadılar Bayramı kostümüyle dikkat çekti

Şeyma Subaşı üstsüz pozunu paylaştı! Cadılar Bayramı kostümüyle dikkat çekti

31.10.2021 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şeyma Subaşı bu defa üstsüz bir pozunu paylaştı. Ünlü isim New York'ta katıldığı Cadılar Bayramı partisinde kostümüyle de dikkat çekti.

Şeyma Subaşı üstsüz pozunu paylaştı! Cadılar Bayramı kostümüyle dikkat çekti

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı, New York'ta Cadılar Bayramı partisine katıldı.

249901136_1529299434111391_1604757290843611325_n

Sosyal medya fenomeni, giydiği kostümle yine olay yarattı.

250466751_1057484951652538_8361159723276697581_n

Kısa bir mini elbise giyen Şeyma Subaşı, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

249936956_308431854124462_3528423764443022599_n

Kraliçe tacı giyen sosyal medya fenomeni, kostümünü giymeden çektirdiği çıplak karesini de paylaştı.

249899615_427284608962355_2909142749637034720_n

Şeyma Subaşı'na kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

249437202_236572035125541_4566511359463628876_n

Subaşı, arkadaşları Martha Graef, Tammy Levy ve Alexandra ile eğlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNERBinlerce kişinin önünde düşman çatlattılarBinlerce kişinin önünde düşman çatlattılar
Ünlü oyuncu O Ses Türkiye'de! Jüri şaşkına döndüÜnlü oyuncu O Ses Türkiye'de! Jüri şaşkına döndü
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

CHP'li iki isim AK Parti'ye geçti

CHP'li iki isim AK Parti'ye geçti

3 meslektaşını yaraladı! Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı

3 meslektaşını yaraladı! Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı

Kızarmış tavuk kanadı sipariş etti, hayatının şokunu yaşadı

Kızarmış tavuk kanadı sipariş etti, hayatının şokunu yaşadı

Yargı dizisinin Savcı Pars'ının sevgilisi Türkiye güzeli çıktı!

Yargı dizisinin Savcı Pars'ının sevgilisi Türkiye güzeli çıktı!

Marmaray'da korkunç ölüm! Tren raylarına atladı

Marmaray'da korkunç ölüm! Tren raylarına atladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"

Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

Aşk iddiaları sonrası ilk açıklama geldi!

Aşk iddiaları sonrası ilk açıklama geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.