MAGAZİN

Şeyma Subaşı ve DJ Guido Senia aynı partide

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.12.2018 11:19 | Son Güncelleme

Medya patronu Acun Ilıcalı ile olan evliliğini geçtiğimiz ay anlaşmalı bir şekilde bitiren Şeyma Subaşı, gittiği Meksika tatilinde bir DJ ile samimi bir şekilde görüntülendi. İddialar hakkında açıklama yapmayan Subaşı'nın son paylaşımı olay oldu.

Şeyma Subaşı ve DJ Guido Senia aynı partide

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra kendisini yurt dışına atan ve farklı ülkelerden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı son olarak yabancı bir erkekle samimi bir şekilde görüntülenmişti.

Adının Guido Senia olduğu ortaya çıkan Fransız DJ ile birlikte görüntülenen Subaşı'ndan bu karelere dair herhangi bir yorum gelmedi.

AYNI MEKANDAN PAYLAŞIM

Yaptığı paylaşımlardan partileri çok sevdiği belli olan Şeyma Subaşı son olarak geçtiğimiz akşam İbiza’da düzenlenen Circoloco partisinde olduğunu gösteren bir kare paylaştı.

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Aynı dakikalarda Guido Senia’nın hesabında da benzer bir paylaşım vardı. Fransız DJ’in Circoloco etkinliklerinde çaldığı biliniyor.

seyma-ic

Ortaya çıkan bu paylaşımla birlikte Subaşı ve Senia’nın arasındaki yakınlığın daha da ilerlediği söyleniyor. Subaşı ve DJ'in bu benzer paylaşımı herkesin yeniden bu konuyu konuşmasına yol açsa da Subaşı konuya dair açıklama yapmıyor.

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