Şeyma Subaşı ve Guido Senia ayrıldı mı? 'Biz ayrılmadık'

Şeyma Subaşı Kızı Melisa ile Bodrum Gümüşlük’te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Acun Ilıcalı ile yemek yiyen Subaşı, özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Mekan çıkışı objektiflere yansıyan Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido ile hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Subaşı, "Hayır Guido ile birlikteyiz. Uçuşlar açılınca ailesini görmek için İtalya’ya döndü. Daha ne kadar burada kalabilir sonuçta Türkiye vatandaşı değil… Biz ayrılmadık öyle bir şey yok…” dedi.

Subaşı ayrıca kendi markasını çıkaracağının müjdesini de verdi. Subaşı Türkiye'yi de sevdiğini söylerken uçuşlar açılır açılmaz Ibiza'ya gitmeyi düşündüğünü ifade etti.