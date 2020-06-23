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  4. Şeyma Subaşı ve Guido Senia ayrıldı mı? 'Biz ayrılmadık'

Şeyma Subaşı ve Guido Senia ayrıldı mı? 'Biz ayrılmadık'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 10:49 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşandı ama dostlukları sürüyor. Önceki gün kızları Melisa ile birlikte Bodrum’da yemek yediler. Şeyma Subaşı kameralara yakalanınca sevgilisi Guido ile ayrılık iddialarına da yanıt verdi.

Şeyma Subaşı Kızı Melisa ile Bodrum Gümüşlük’te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Acun Ilıcalı ile yemek yiyen Subaşı, özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Mekan çıkışı objektiflere yansıyan Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido ile hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı yemek yerken görüntülendi!Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı yemek yerken görüntülendi!

Subaşı, "Hayır Guido ile birlikteyiz. Uçuşlar açılınca ailesini görmek için İtalya’ya döndü. Daha ne kadar burada kalabilir sonuçta Türkiye vatandaşı değil… Biz ayrılmadık öyle bir şey yok…” dedi.

Subaşı ayrıca kendi markasını çıkaracağının müjdesini de verdi. Subaşı Türkiye'yi de sevdiğini söylerken uçuşlar açılır açılmaz Ibiza'ya gitmeyi düşündüğünü ifade etti.

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