Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı yemek yerken görüntülendi!

Haziran ayında seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı da alarak İzmir'den Bodrum'a uçtu.

Sık sık tatil fotoğraflarını paylaşan Subaşı, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı sırtı dönük olarak verdiği çıplak pozla gündem olmuştu.

Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı da Bodrum'da tatil yapıyor. Subaşı sevgilisi Guido'nun ülkesine dönmesi sonrası ailesiyle daha çok vakit geçirmeye başladı. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı geçtiğimiz akşam Gümüşlük'te yemek yerken görüntülendi.

Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada da Subaşı'nın iyi bir anne olduğunu söyleyerek "Şeyma'nın hakkını hiç yemem" demişti.

Acun Ilıcalı'nın bir süredir yanından ayırmadığı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ise yemekte yer almadı.