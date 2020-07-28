MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı ve Guido Senia ayrıldı mı? Mehmet Germiyangil iddialarına yanıt

Şeyma Subaşı ve Guido Senia ayrıldı mı? Mehmet Germiyangil iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 09:23 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ile ayrılıktan sonra birlikte görüntülendiği iş insanı Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Hakkında çıkan haberleri gören Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Guido ile ayrılmadığını duyurdu.

Şeyma Subaşı ve Guido Senia ayrıldı mı? Mehmet Germiyangil iddialarına yanıt

Yaptığı her paylaşım ve hareketle gündem olan Şeyma Subaşı'nın uzun süredir birlikte olduğu Guido Senia ile ayrılarak iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürüldü. Hakkında çıkan haberler için yazılı bir açıklama yapmayan Subaşı, sevgilisi Guido'nun fotoğraflarını paylaşarak iddiaları yalanladı.

Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil aşk mı yaşıyor?Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil aşk mı yaşıyor?

PLAJDA YAKALANMIŞTI!

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde birlikte çektiği fotoğrafını "Benim" notuyla paylaştığı iş insanı Mehmet Germiyangil ile bir plajda görüntülenmişti. Subaşı'nın Guido Senia ile ayrılıp Germiyangil ile aşk yaşamaya başladığı yönündeki iddialar ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

seyma-subasi-mehmet-germiyangil-ile-ask-yasadigi-13457828_8581_m

Subaşı hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından sevgilisi Guido Senia ile olan fotoğrafını paylaşarak Germiyangil ile sevgili olduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığına açıklık getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor
Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'
Çatı Katı Aşk oyuncuları merak konusu olduÇatı Katı Aşk oyuncuları merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Bir ilde koronavirüs alarmı! Yeni yasak kararları

Bir ilde koronavirüs alarmı! Yeni yasak kararları

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Sınırdaki çatışmanın ardından Netanyahu'dan zehir zemberek sözler!

Sınırdaki çatışmanın ardından Netanyahu'dan zehir zemberek sözler!

Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı!

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Asansörde yakalanmışlardı! Teklifi şaşırttı

Asansörde yakalanmışlardı! Teklifi şaşırttı

Tepki çekti! 'Keşke Derya her şeyi anlatsa'

Tepki çekti! 'Keşke Derya her şeyi anlatsa'

Okuyucu Yorumları 6 yorum
para nerdeyse oraya gider bu gariban adamin yaninda ne yapsin
gelsiiin paracıklar geldin gelsin paracıklar. antik çağda mı kaldı ne namus
bu ne hız şeyma masallah hızınla türkiye tarihinde rekora koşuyosun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalın dolandırıldı! 'Bir de dolar üzerinden...'

Demet Akalın dolandırıldı! 'Bir de dolar üzerinden...'

Fenomen gelin adayının inanılmaz değişimi! Kısmetse Olur yarışmasından çıktı Amerika’ya gitti!

Fenomen gelin adayının inanılmaz değişimi! Kısmetse Olur yarışmasından çıktı Amerika’ya gitti!

Levent Yüksel'le 90'lar gecesi

Levent Yüksel'le 90'lar gecesi

Özge Ulusoy ayaklarını paylaştı! 'Serçe kırık diyen çok olmuş'

Ayakları yine olay oldu! 'Serçe kırık diyen çok olmuş'

Survivor Sercan’ın kardeşi Tezcan evlendi! Düğüne Survivor yarışmacıları akın etti!

Survivor yarışmacılarını buluşturan düğün! O isimler gelmedi

Kadın dayanışması için iç çamaşırlı poz veren Serel Yereli eleştirenlere cevap verdi

İç çamaşırlı pozla meydan okumuştu! 'Ohaaa don...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.