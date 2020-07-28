Şeyma Subaşı ve Guido Senia ayrıldı mı? Mehmet Germiyangil iddialarına yanıt

Yaptığı her paylaşım ve hareketle gündem olan Şeyma Subaşı'nın uzun süredir birlikte olduğu Guido Senia ile ayrılarak iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşamaya başladığı ileri sürüldü. Hakkında çıkan haberler için yazılı bir açıklama yapmayan Subaşı, sevgilisi Guido'nun fotoğraflarını paylaşarak iddiaları yalanladı.

PLAJDA YAKALANMIŞTI!

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde birlikte çektiği fotoğrafını "Benim" notuyla paylaştığı iş insanı Mehmet Germiyangil ile bir plajda görüntülenmişti. Subaşı'nın Guido Senia ile ayrılıp Germiyangil ile aşk yaşamaya başladığı yönündeki iddialar ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Subaşı hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından sevgilisi Guido Senia ile olan fotoğrafını paylaşarak Germiyangil ile sevgili olduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığına açıklık getirdi.

