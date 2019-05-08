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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia Instagram'ı salladı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 08.05.2019 16:10 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın son paylaşımında sevgilisiyle yaşadığı diyalog sosyal medyayı salladı.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia Instagram'ı salladı

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı. Boşanmanın ardından Subaşı Guido Senia ile sevgili olmuştu.

Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ve birbirilerine yaptıkları yorumlarla aşklarını gözler önüne seren çiftin, Instagram'daki son diyaloğu da gündem oldu.

Şeyma Subaşı, pizza emojili bu fotoğrafı, 'Beni satın al ve bana güzel olduğumu söyle' notuyla yayınladı.

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Sosyetik güzelin bu paylaşımına sevgilisi Guido Senia'dan yorum gecikmedi.

Senia, 'Tatlım benim için biraz pizza bırak...' yanıtını verdi.

Subaşı da, 'Yemek yok bebeğim sana yenisini alırım' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
şeyma subaşı Guido Senia

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