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Şeyma Subaşı'ya 'Milli metres' diyen Aygün Aydın Arzu Sabancı'ya da ateş püskürdü

30.03.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz sunucularının 'Şeyma Subaşı ve Aygün Aydın'ın bir farkı yok' demesi üzer ne Aygün Aydın cephesinden bomba açıklamalar geldi. Şeyma Subaşı'na 'milli metres' diyen Aygün Aydın, Arzu Sabancı, Hakan Sabancı ve Nazlı Kayı'ya da ateş püskürdü.

Şeyma Subaşı'ya 'Milli metres' diyen Aygün Aydın Arzu Sabancı'ya da ateş püskürdü

Hakan Sabancı ve Şeyma Subaşı arasında yaşandığı iddia edilen aşk Söylemezsem Olmaz programında konuşuldu. Seren Serengil Şeyma Subaşı'na laf söyleyen Hacı Sabancı'nın eşki aşkı Aygün Aydın ve Subaşı'nın aynı tarzda insanlar olduğunu söyledi. Bunu duyan Aygün Aydın Şeyma Subaşı'yı topa tuttu.

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Şeyma Subaşı’na ‘milli metres’ diyen Aygün Aydın, Arzu Sabancı, Hakan Sabancı ve Nazlı Kayı’ya da ateş püskürdü.

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Aydın, 'Ben Hakan Sabancı ile var olmadım' diyerek daha önce yaptığı işleri tek tek paylaştı.

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Şeyma Subaşı ile ayn kefeye konulmaya sinirlenen Aygün Aydın, "Ben metres değilim." dedi.

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Son olarak da Hacı Sabancı'nın geçtiğimiz aylarda evlendiği eşi Nazlı Kayı'ya da ateş püsküren Aygün Aydın'a cevap gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Aygün Aydın
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