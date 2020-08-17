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Şeyma Subaşı yalanladı ama... İşte komşunun açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 17:24 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında bir evde düzenlediği partiyi cumartesi sabahı polisin bastığı iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Subaşı'ya yanıt kapı komşusu olan reklamcı Enis Özkan'dan geldi.

Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Şeyma Subaşı'nın ev partilerinden birini polisin bastığı ve komşuların isyan ettiği iddia edilmişti. Subaşı bu iddiaları yalanlayınca komşu Enis Özkan açıklama yaptı. Snob Magazin'in özel haberine göre; sabaha karşı kendisini 10 yaşındaki çocuğunun uyandırdığını söyleyen reklamcı Enis Özkan, "Sabah 6:30 ile 6:45 arası uyandım. Uyandığımda çok yoğun müzik sesi vardı. Muhatap olmak istemedim ve emniyeti aradım. Başka komşular tarafından da şikayet edildiğini biliyorum. Sivil ekipler geldi. İlk partileri değil" ifadelerini kullandı.

Subaşı ve arkadaşlarının Çeşme'deki bu evde ilk kez parti yapmadıklarını söyleyen Özkan, "Bu onların birinci partileri değil. Yaz başından beri üç veya dördüncü parti oldu" dedi.

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Sözlerini sürdüren Özkan, "Benim canım sabaha kadar deep house elektronik müzik dinlemek istemiyor. Dip komşum oldukları için sabaha kadar zorla dinletiyorlar. Bu tarz müzikleri sevmiyorum. Tarzım değil. Emniyete şikayet etmekten yoruldum" şeklinde konuştu.

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'KENDİ EVİMİZDE HUZURLA OTURACAK MIYIZ?'

Yazlığına yılda en fazla 20 günlüğüne geldiğini belirten Özkan, "Burada after party yapıyorlar. Burası gece kulübü mü yoksa ev mi belli değil? Eğer gece kulübü ise ruhsatı var mı? Eğer ruhsat verildiyse lafımız yok. Ama verilmediyse kendi evimizde huzurlu oturamayacak mıyız?

10 yaşındaki çocuğum sabaha karşı müzik sesiyle uyandı. Bana, 'Baba burada ne oluyor?' diye sordu. Bu partiyi katılanlara soruyorum; "Sizin çocuklarınızın kaldığı evin hemen yanında sabaha kadar böyle bir parti yapılsa, çocuğunuz sizi uyandırsa nasıl bir duygu hissederseniz o duyguyu hissediyorum."

Polisi aradığında evde Şeyma Subaşı'nın olduğundan haberinin olmadığını ifade eden Özkan, "Evden kalabalık bir grup ve Şeyma Subaşı çıktı. İhbarı yaptığımda onun burada olduğundan haberim yoktu. Savcılık izni olmadığı için polis eve girmedi. Ama İzmir emniyeti aynı evle ilgili yaz boyunca defalarca şikayet aldı. Ben de evin sahibini birkaç kez uyardım. İyi niyet gösterdik ama dinlemediler. En sonunda emniyet güçlerini aramak zorunda kaldık" diyerek yaşananların iç yüzünü anlattı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Nafaka parası yemek bu olsa gerek
adam sonuna kadar haklı çocukluğunu yaşayamamış tiplerin kimsenin huzurunu kaçırmasına hakkı yok.
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