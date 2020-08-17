Şeyma Subaşı yalanladı ama... İşte komşunun açıklaması

Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Şeyma Subaşı'nın ev partilerinden birini polisin bastığı ve komşuların isyan ettiği iddia edilmişti. Subaşı bu iddiaları yalanlayınca komşu Enis Özkan açıklama yaptı. Snob Magazin'in özel haberine göre; sabaha karşı kendisini 10 yaşındaki çocuğunun uyandırdığını söyleyen reklamcı Enis Özkan, "Sabah 6:30 ile 6:45 arası uyandım. Uyandığımda çok yoğun müzik sesi vardı. Muhatap olmak istemedim ve emniyeti aradım. Başka komşular tarafından da şikayet edildiğini biliyorum. Sivil ekipler geldi. İlk partileri değil" ifadelerini kullandı.

Subaşı ve arkadaşlarının Çeşme'deki bu evde ilk kez parti yapmadıklarını söyleyen Özkan, "Bu onların birinci partileri değil. Yaz başından beri üç veya dördüncü parti oldu" dedi.

Sözlerini sürdüren Özkan, "Benim canım sabaha kadar deep house elektronik müzik dinlemek istemiyor. Dip komşum oldukları için sabaha kadar zorla dinletiyorlar. Bu tarz müzikleri sevmiyorum. Tarzım değil. Emniyete şikayet etmekten yoruldum" şeklinde konuştu.