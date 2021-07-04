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  4. Şeyma Subaşı yüzüğü yeniden taktı! Mohammed Alsaloussi ile barıştı mı?

Şeyma Subaşı yüzüğü yeniden taktı! Mohammed Alsaloussi ile barıştı mı?

04.07.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik arifesinde olduğu sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bebeğini kaybettikten sonra ayrılan Şeyma Subaşı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Doğum gününü kutlamaya devam eden Subaşı'nın paylaştığı son videosunda Alsaloussi'nin evlilik teklifi ettiği yüzüğü yeniden parmağına taktı. Subaşı'nın hamlesi eski aşkıyla barıştığı yönünde yorumlandı.

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde evlilik telifi aldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdı. Bebeğini de kaybeden Subaşı, ayrılık haberleri karşısında sessizliğini korurken kızı Melisa ile paylaştığı fotoğrafa şu notu düşmüştü:

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'Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama her şeyimsin, güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir nedeni var. İyiyim biz iyiyiz iyi! Tüm destek için teşekkürler.'

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Mohammed Alsaloussi ile ayrılmasından sonra tüm fotoğrafları silen Subaşı, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştığı videodaki detayla dikkat çekti.

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Doğum günü partilerine devam eden Subaşı'nın parmağında Alsaloussi'nin evlilik teklifi ettiği yüzüğün olması dikkatlerden kaçmadı. Barıştıkları konuşulan ikili iddialar karşısında sessizliğini koruyor.


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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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