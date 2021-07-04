Şeyma Subaşı yüzüğü yeniden taktı! Mohammed Alsaloussi ile barıştı mı?

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde evlilik telifi aldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdı. Bebeğini de kaybeden Subaşı, ayrılık haberleri karşısında sessizliğini korurken kızı Melisa ile paylaştığı fotoğrafa şu notu düşmüştü:

'Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama her şeyimsin, güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir nedeni var. İyiyim biz iyiyiz iyi! Tüm destek için teşekkürler.'

Mohammed Alsaloussi ile ayrılmasından sonra tüm fotoğrafları silen Subaşı, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştığı videodaki detayla dikkat çekti.

Doğum günü partilerine devam eden Subaşı'nın parmağında Alsaloussi'nin evlilik teklifi ettiği yüzüğün olması dikkatlerden kaçmadı. Barıştıkları konuşulan ikili iddialar karşısında sessizliğini koruyor.



