Şeytanın aklına gelmezdi! Yiyeceklerde yapılan bu hileler hepimizi şaşırttı

Mükemmel kızarmış tavuk, kıpkırmızı tazecik çilekler ve daha niceleri... Gıda reklamları izlerken hepimizin ağzının suyu aktığı bir gerçek. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler ise sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Yemek fotoğrafçıları bizi çok fena kandırmış sevgili okur :)

Yiyeceklerin çekici görünmesini sağlayan yardımcılardan biri ruj. Evet, yanlış okumuyorsunuz. Videodaki tazecik, kıpkırmızı duran çilekler kırmızı ruj kullanılarak bu hale getirilmiş.

Bir diğer hile ise dondurmalarda karşımıza çıkıyor. Satın aldığımız dondurmaların hiçbir zaman reklamlardaki gibi olmadığının nedeni ortaya böyle çıkıyor. Patates püresi kullanılarak hazırlanan dondurmaya renk vermek için ise gıda boyası ekleniyor.

Peki ya o çıtır tavuklar... Çiğ tavuk pürmüz kullanılarak 5 dakikada muazzam kızarmış bir görüntü alıyor. İyice iştah açması için de biraz ayakkabı boyası sürüyorlar. Vallahi korkulur bunlardan :)





