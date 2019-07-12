YEMEK

Şeytanın aklına gelmezdi! Yiyeceklerde yapılan bu hileler hepimizi şaşırttı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

Yemek fotoğrafçılarının reklamlarda gıdaların çekici görünmesi için yaptıkları hileler aklımızın ucundan bile geçmezdi. Reklamlarda izlediğimiz o enfes iştaha açıcı yiyeceklerin, yemeklerin altında yatan gerçekler bakın neymiş.

Şeytanın aklına gelmezdi! Yiyeceklerde yapılan bu hileler hepimizi şaşırttı

Mükemmel kızarmış tavuk, kıpkırmızı tazecik çilekler ve daha niceleri... Gıda reklamları izlerken hepimizin ağzının suyu aktığı bir gerçek. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler ise sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Yemek fotoğrafçıları bizi çok fena kandırmış sevgili okur :)

Yiyeceklerin çekici görünmesini sağlayan yardımcılardan biri ruj. Evet, yanlış okumuyorsunuz. Videodaki tazecik, kıpkırmızı duran çilekler kırmızı ruj kullanılarak bu hale getirilmiş.

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Which of these elevated food secrets shocked you?!

Blossom (@blossom)'in paylaştığı bir gönderi ()

Bir diğer hile ise dondurmalarda karşımıza çıkıyor. Satın aldığımız dondurmaların hiçbir zaman reklamlardaki gibi olmadığının nedeni ortaya böyle çıkıyor. Patates püresi kullanılarak hazırlanan dondurmaya renk vermek için ise gıda boyası ekleniyor.

Peki ya o çıtır tavuklar... Çiğ tavuk pürmüz kullanılarak 5 dakikada muazzam kızarmış bir görüntü alıyor. İyice iştah açması için de biraz ayakkabı boyası sürüyorlar. Vallahi korkulur bunlardan :)

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mutfak hileleri pratik bilgiler gıda hileleri

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