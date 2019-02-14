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Şeytanlarla sohbet ettiğini iddia eden yetişkin film yıldızı: Sabrina Sabrok

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 14.02.2019 14:36 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak isteyen Arjantinli yetişkin film yıldızı Sabrina Sabrok şeytanlarla sohbet ettiğini iddia ederek yeni bir 'Şeytan Tarikatı' kurduğunu bildirdi.

Şeytanlarla sohbet ettiğini iddia eden yetişkin film yıldızı: Sabrina Sabrok

Arjantinli yetişkin film yıldızı Sabrina Sabrok, başkalarına nasıl büyü yapılacağını öğretmek için 'Sabrok Legion' adında bir grubu başlattı. İddialara göre bu tarikat insanlara şeytan ile anlaşma yapma, ölülerle konuşma ve aşk büyüsü gibi ilginç konularda şans veriyor.

Kendini ''Ölüm Tanrışacı'' ve ''Şeytan Cadısı'' olarak tanımlayan Sabrina basına, içinden birisinin kendisine bir şeytani kiliseye başlaması gerektiğini söylediğini savunuyor.

Sabrina sosyal medya üzerinden tarikatının reklamlarını yapıyor

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Yaptığı açıklamalarla Sabrina sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

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42 yaşındaki kadın, “Ben bir ateisttim, ama Kutsal Ölüm Meryemimiz ile bir şeyler yapmaya başladım ve iyi hissetmeye başladım bu yüzden bir grup kurmaya karar verdim ve daha sonra şeytani bir kilise hakkında araştırmalarda bulundum.'' dedi.

“Daha sonra“ Sabrok Legion'u kurdum çünkü içimdeki ses Satanizm ve Aziz Ölüm ile bağlantılı kara büyü tarikatını başlatmamı söyledi.”

Dünyanın en büyük kalçasına sahip olabilmeyi hedefleyen Sabrina, doğaüstü alemdeki şeyleri görebildiğini ve uzaktaki ruhlarla iletişim kurabildiğini ve Şeytan ile bir anlaşma içerisinde olduğunu söylüyor.

Sabrok, şeytan ile sohbet ettiğini iddia ediyor.

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Ve en büyük hedefi dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak.

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Sabrok neden bu tarikatı başlattığını şu sözleriyle açıklıyor: ''Hayatını değiştirmek isteyen herkese, toplumun belirlediği şeylerin aksine farklı bir şekilde düşünme şansı sunmak istiyorum.''

Ayrıca Sabrina bu görevi yerine getirebilmek için kızlarından ve ailesinden vazgeçtiğini belirtiyor.


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şeytan ilginç film yıldız

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