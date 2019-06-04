Seyyar satıcılar, zabıta memurunu darp etti

Olay, dün İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.
Caddede tezgah açan seyyar satıcılar, sivil zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine seyyar satıcılarla ismi öğrenilemeyen sivil zabıta memuru arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Seyyar satıcılar tarafından darbedilen zabıta memuru yaralandı.
Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
(DHA)
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