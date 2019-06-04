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Seyyar satıcılar, zabıta memurunu darp etti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.06.2019 15:12 | Son Güncelleme

Samsun'da, seyyar satıcıların saldırısına uğrayan sivil zabıta memuru yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

Olay, dün İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

Caddede tezgah açan seyyar satıcılar, sivil zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine seyyar satıcılarla ismi öğrenilemeyen sivil zabıta memuru arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Seyyar satıcılar tarafından darbedilen zabıta memuru yaralandı.

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
seyyar satıcı Samsun zabıta

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