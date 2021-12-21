Sezai Aydın neden öldü? Sezai Aydın'ın oğlu acı gerçeği açıkladı

Son dakika: Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Sezai Aydın'in ölümü herkesi üzdü. Yarın son yolculuğuna uğurlanacak olan Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Musahipzade Celâl Sahnesi'nde düzenlenecek tören sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Babasının vefatının ardından yıkılan Arda Aydın, sanatçının ölümüyle ilgili çıkan iddialara yanıt verirken, acı gerçeği de açıkladı.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Koronavirüsten öldüğü iddiaları gündemde olan Aydın ile ilgili Arda Akın açıklama yaptı. Sezai Aydın'ın uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığını belirten oğlu Arda Aydın acı gerçeği Instagram hesabından açıkladı:

"Basında yer alan 'koronavirüsten vefat etti' haberleri doğru değil. Babam zatürre geçirdi, bir süre önce de sağ bacağı ampute edildi bilmeyenler için… Sol bacağındaki diyabetik yaraları açıldı. Tekrar vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı, yoğun bakımda tutuluyordu. Enfeksiyondan mütevellit iyileşememe durumu söz konusu oldu. Yapılan son iki Covid testi de negatif çıktı. Kalp yetmezliğinden vefat etti babam."



