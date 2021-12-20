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  4. Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! Rocky ve Fred Çakmaktaş'ın sesiydi...

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! Rocky ve Fred Çakmaktaş'ın sesiydi...

20.12.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ünlü oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun önemli figürlerinden biri olan Sezai Aydın önemli de bir ses sanatçısıydı. Sezai Aydın Rocky Balboa, John Rambo ve Fred Çakmaktaş gibi önemli karakterlerin sesi olmuştu.

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! Rocky ve Fred Çakmaktaş'ın sesiydi...

Son dakika haberi: Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'dan acı haber geldi. 69 yaşında hayata veda eden sanatçı birçok unutulmaz esere imza attı. Aydın'ın eşi de geçen ay hayatını kaybetmişti. 20 gündür hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Aydın'ın diyabete bağlı kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiği belirtildi.

Aydın; John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.

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EŞİ FATMA ÇİĞDEM AYDIN GEÇEN AY VEFAT ETMİŞTİ

Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın, Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

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