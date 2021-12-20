Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! Rocky ve Fred Çakmaktaş'ın sesiydi...

Son dakika haberi: Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'dan acı haber geldi. 69 yaşında hayata veda eden sanatçı birçok unutulmaz esere imza attı. Aydın'ın eşi de geçen ay hayatını kaybetmişti. 20 gündür hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Aydın'ın diyabete bağlı kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiği belirtildi.

Aydın; John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.

EŞİ FATMA ÇİĞDEM AYDIN GEÇEN AY VEFAT ETMİŞTİ

Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın, Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.



