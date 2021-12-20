Sezai Aydın neden öldü? Sezai Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanan Sezai Aydın, 69 yaşında hayatını kaybetti. 1952’de Ankara’da doğan Sezai Aydın, şehir tiyatrolarında sanatçılık yaptı. Birçok projede yer alan usta oyuncu, seslendirme ve oyunculuk dersleri de verdi.
Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Sezai Aydın'ın bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü ve bu sebeple vefat ettiği belirtildi.
Aydın'ın kadın hakları savunucusu ve psikolog eşi Fatma Çiğdem Aydın, Kasım 2021'de kanser sebebiyle 60 yaşında yaşamını yitirmişti.
15 Şubat 1952’de Ankara’da doğan Sezai Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Sezai Aydın, bugüne dek birçok yapımda rol aldı.
Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adında bir çocuk eğlence programı sunan Sezai Aydın, seneler boyunca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı.
Sezai Aydın, bunların dışında Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Seslendirme ve Oyunculuk dersleri verdi.
Buluşma Yeri: Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
Nekrassov: Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012
Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Seni Seviyorum (oyun): William Douglas - Tiyatrokare - 2005
Tekrar Çal, Sam: Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Dosya (oyun): Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Hadi Öldürsene Canikom: Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000
Pazartesi Perşembe: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Tatlı Çarşamba: Murıel Resnık
Lüküs Hayat: Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000
Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013
Gönül İşleri - Muzaffer - 2014
Çocukluk Günleri - 2009
Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012
Gece Gündüz - 2008
Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu : Mahalle Berberi - 2009
Gizli Patron - 2006
Sessiz Gemiler - 2007
Beni Bekledinse - 2004
Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005
Kınalı Kar - 2002
Serseri - 2003
Örümcek (dizi) - 1998
İç Güveyi Billy - 1999
Yeni Bir Yıldız - 1997
Kanal Yumuşak G - 1998
Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993
Umut - 1997
Aşk Bir Hayal- Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca
Kaynanalar - 1974
Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş karakteri (çizgi film)
Peter Pan Kaptan Hook
Obelix (Hopdediks)
Cosby Show dizisinde Bill Cosby karakteri
Ayı Yogi (çizgi film)
Sylvester Stallone
Al Pacino
Robert de Niro
Shrek - Sonsuza Dek Mutlu
İnanılmaz Aile Edna
Red Kit'teki Joe Dalton karakteri (çizgi film)
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