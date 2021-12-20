Sezai Aydın neden öldü? Sezai Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanan Sezai Aydın, 69 yaşında hayatını kaybetti. 1952’de Ankara’da doğan Sezai Aydın, şehir tiyatrolarında sanatçılık yaptı. Birçok projede yer alan usta oyuncu, seslendirme ve oyunculuk dersleri de verdi.

SEZAİ AYDIN NEDEN ÖLDÜ?

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Sezai Aydın'ın bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü ve bu sebeple vefat ettiği belirtildi.

EŞİ DE GEÇEN AY VEFAT ETTİ

Aydın'ın kadın hakları savunucusu ve psikolog eşi Fatma Çiğdem Aydın, Kasım 2021'de kanser sebebiyle 60 yaşında yaşamını yitirmişti.

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

15 Şubat 1952’de Ankara’da doğan Sezai Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Sezai Aydın, bugüne dek birçok yapımda rol aldı.

Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adında bir çocuk eğlence programı sunan Sezai Aydın, seneler boyunca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı.

Sezai Aydın, bunların dışında Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Seslendirme ve Oyunculuk dersleri verdi.

TİYATRO OYUNLARI

Buluşma Yeri: Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Nekrassov: Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012

Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Seni Seviyorum (oyun): William Douglas - Tiyatrokare - 2005

Tekrar Çal, Sam: Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Dosya (oyun): Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

Hadi Öldürsene Canikom: Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

Pazartesi Perşembe: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Tatlı Çarşamba: Murıel Resnık

Lüküs Hayat: Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

SİNEMA FİLMLERİ

Kurtlar Vadisi Gladio - 2009

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000

DİZİLERİ

Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013

Gönül İşleri - Muzaffer - 2014

Çocukluk Günleri - 2009

Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012

Gece Gündüz - 2008

Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu : Mahalle Berberi - 2009

Gizli Patron - 2006

Sessiz Gemiler - 2007

Beni Bekledinse - 2004

Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005

Kınalı Kar - 2002

Serseri - 2003

Örümcek (dizi) - 1998

İç Güveyi Billy - 1999

Yeni Bir Yıldız - 1997

Kanal Yumuşak G - 1998

Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993

Umut - 1997

Aşk Bir Hayal- Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca

Kaynanalar - 1974

SESLENDİRMELERİ

Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş karakteri (çizgi film)

Peter Pan Kaptan Hook

Obelix (Hopdediks)

Cosby Show dizisinde Bill Cosby karakteri

Ayı Yogi (çizgi film)

Sylvester Stallone

Al Pacino

Robert de Niro

Shrek - Sonsuza Dek Mutlu

İnanılmaz Aile Edna

Red Kit'teki Joe Dalton karakteri (çizgi film)



