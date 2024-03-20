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  4. Sezen Aksu ile Emel Müftüoğlu ünlü o dizinin hayranı çıktı! Diziyle ilgili yaptıkları paylaşım gündem oldu

Sezen Aksu ile Emel Müftüoğlu ünlü o dizinin hayranı çıktı! Diziyle ilgili yaptıkları paylaşım gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 16:50
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Bahar dizisinin tüm bölümleri büyük bir heyecanla izleniyor. Demet Evgar’ın başrolünü oynadığı Bahar dizisini izleyenler arasında iki usta isminde olduğu ortaya çıktı.

Sezen Aksu ile Emel Müftüoğlu ünlü o dizinin hayranı çıktı! Diziyle ilgili yaptıkları paylaşım gündem oldu

“Bahar” dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Heyecanla ve merakla izlenen dizinin hayranları arasında Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu’nun da olduğu ortaya çıktı.

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Müftüoğlu, Demet Evgar’ın çektiği selfie’yi yayınladı ve altına “Bu gece Bahar gecesi yaptık” mesajını yayınladı.

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Öte yandan Emel Müftüoğlu önceki gün de Sezen Aksu‘yu rutin sağlık kontrollerini yaptığı hastane çıkışı görüntülemiş ve “Yiyerek zayıflama methodlarını öğreten Sezen Aksu’m…” mesajıyla tost yerken fotoğrafını paylaşmıştı.

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Demet Evgar Sezen Aksu gecesi
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