Sezen Aksu ile Emel Müftüoğlu ünlü o dizinin hayranı çıktı! Diziyle ilgili yaptıkları paylaşım gündem oldu

“Bahar” dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Heyecanla ve merakla izlenen dizinin hayranları arasında Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu’nun da olduğu ortaya çıktı.

Müftüoğlu, Demet Evgar’ın çektiği selfie’yi yayınladı ve altına “Bu gece Bahar gecesi yaptık” mesajını yayınladı.

Öte yandan Emel Müftüoğlu önceki gün de Sezen Aksu‘yu rutin sağlık kontrollerini yaptığı hastane çıkışı görüntülemiş ve “Yiyerek zayıflama methodlarını öğreten Sezen Aksu’m…” mesajıyla tost yerken fotoğrafını paylaşmıştı.







