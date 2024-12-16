Sezon başında Galatasaray'dan ayrılmıştı... Süper Lig'e resmen geri döndü!

3 ay önce Galatasaray'dan Danimarka temsilcisi Sonderjyske ile sözleşme imzalayan Hamza Akman, geçtiğimiz günlerde takımıyla yollarını ayırmıştı. Bunun üzerine genç oyuncu, sürpriz bir karar ile Süper Lig ekibine geri döndü.

RESMEN AÇIKLANDI

Türkiye'ye geri dönen Hamza Akman, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'la resmen anlaştı.

Süper Lig ekibi, Sönderjyske ile sözleşmesini fesheden Hamza Akman ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Hamza Akman! ikas Eyüpspor'umuz, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.