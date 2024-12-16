SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Sezon başında Galatasaray'dan ayrılmıştı... Süper Lig'e resmen geri döndü!

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılmıştı... Süper Lig'e resmen geri döndü!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.12.2024 16:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan transfer olduğu Danimarka takımı Sonderjyske ile yollarını ayıran Hamza Akman, sürpriz bir karar ile Süper Lig'e geri döndü ve yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılmıştı... Süper Lig'e resmen geri döndü!

3 ay önce Galatasaray'dan Danimarka temsilcisi Sonderjyske ile sözleşme imzalayan Hamza Akman, geçtiğimiz günlerde takımıyla yollarını ayırmıştı. Bunun üzerine genç oyuncu, sürpriz bir karar ile Süper Lig ekibine geri döndü.

RESMEN AÇIKLANDI

Ge7CSfeWEAAaJGf

Türkiye'ye geri dönen Hamza Akman, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'la resmen anlaştı.

Süper Lig ekibi, Sönderjyske ile sözleşmesini fesheden Hamza Akman ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Hamza Akman! ikas Eyüpspor'umuz, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:00
Galatasaray Galatasaray
-
Trabzonspor Trabzonspor

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Eyüpspor Arda Turan galatasaray hamza akman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Esad sessizliğini bozdu: Suriye'den nasıl kaçtığını adım adım anlattı

Esad sessizliğini bozdu: Suriye'den nasıl kaçtığını adım adım anlattı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi!

Sergen Yalçın'ın derbi tahmini ortalığı karıştırdı!

Sergen Yalçın'ın derbi tahmini ortalığı karıştırdı!

Arda Turan G.Saray'ın genç yıldızını kaptı!

Arda Turan G.Saray'ın genç yıldızını kaptı!

F.Bahçe'den Türkiye Kupası için yeni karar! Resmen açıklandı

F.Bahçe'den Türkiye Kupası için yeni karar! Resmen açıklandı

F.Bahçe'nin yıldızıydı son durumu belli oldu! "6-8 ay yok"

F.Bahçe'nin yıldızıydı son durumu belli oldu! "6-8 ay yok"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.