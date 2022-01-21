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  4. Sezon başında gelmişti daha devre arası bitmeden gönderildi! Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu

Sezon başında gelmişti daha devre arası bitmeden gönderildi! Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu

21.01.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da değişim devam ediyor. Sezon başında Portekiz'den kiralanan Gustavo Assunçao ile yollar ayrıldı. Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Gustavo Assunçao'nun sözleşmesinin feshedildiğini belirtirken genç oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Sezon başında gelmişti daha devre arası bitmeden gönderildi! Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu
Gustavo Assunçao

Gustavo Assunçao

BRE Brezilya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fatih Terim'in yerine göreve gelen Torrent, son Kasımpaşa maçında orta sahada Alpaslan Öztürk ve Van Aanholt'a görev vermişti. Orta saha rotasyonunda hiç katkı alınamayan Gustavo Assunçao ile yollar ayrıldı. Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada genç oyuncunun takımdan gönderildiğini belirtti. Sezon başında transfer edilen orta saha oyuncusu Portekiz'e geri dönecek.

GALATASARAY'DAN VEDA MESAJI!

Galatasatasay'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır.Assunção'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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