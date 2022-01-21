Sezon başında gelmişti daha devre arası bitmeden gönderildi! Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu

Fatih Terim'in yerine göreve gelen Torrent, son Kasımpaşa maçında orta sahada Alpaslan Öztürk ve Van Aanholt'a görev vermişti. Orta saha rotasyonunda hiç katkı alınamayan Gustavo Assunçao ile yollar ayrıldı. Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada genç oyuncunun takımdan gönderildiğini belirtti. Sezon başında transfer edilen orta saha oyuncusu Portekiz'e geri dönecek.

GALATASARAY'DAN VEDA MESAJI!

Galatasatasay'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır.Assunção'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.





