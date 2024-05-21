MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sezon final tarihi belli olan Bahar dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu!

Sezon final tarihi belli olan Bahar dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.05.2024 16:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yayınlanan fenomen dizi 'Bahar' Salı akşamlarına damga vuruyor. Dizinin sezon finali de belli oldu. Dizi 16. bölümüyle sezon arası verecek. Sezon finalinden önce ise diziye, bir oyuncu daha katılıyor.

Sezon final tarihi belli olan Bahar dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu!

MF Yapım'ın Show Tv için çektiği 'Bahar' dizisi Salı akşamlarına damga vurmaya devam ederken fenomen dizinin her sahnesi sosyal medyada çok konuşuluyor.

Dizinin sezon finali de belli olan olurken dizi 16. bölümüyle sezon arası verecek. Dizinin son bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor.

bahar555555

Sezon finalinden önce ise diziye, bir oyuncu daha katılıyor. Diziye, Burç Kümbetlioğlu konuk olacak.

BAHAR DİZİSİNİN SEZON FİNALİ TARİHİ NE ZAMAN?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kümbetlioğlu, 'Levent' karakteriyle Sahra Şaş’ın hayat verdiği Leyla karakterinin abisi olarak hikayede yer alacak.

burçkümbet

Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizinin senaryosunu Ayça Üzüm kaleme alıyor. Geçtiğimiz hafta bir bölüm ara veren dizi, 11 Haziran’da 16'ncı bölümüyle sezon arası verecek.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dudak dudağa görüntüleri ifşa edilmişti... Neden konuşmadığını anlattı! Dudak dudağa görüntüleri ifşa edilmişti... Neden konuşmadığını anlattı!
Bebekleri oldu! Bakın ismini ne koydularBebekleri oldu! Bakın ismini ne koydular
Son görüntüsüyle gündem oldu! 'Bebek mi, göbek mi?' Son görüntüsüyle gündem oldu! 'Bebek mi, göbek mi?'
Anahtar Kelimeler:
bahar
En Çok Okunan Haberler
Selen hemşire olayında sarsıcı detay! Yakın arkadaşıyla aynı kaderi yaşamış: Ortak arkadaşları ise şüpheli doktor

Selen hemşire olayında sarsıcı detay! Yakın arkadaşıyla aynı kaderi yaşamış: Ortak arkadaşları ise şüpheli doktor

Konyaspor'dan G.Saray maçı öncesi dev hazırlık! Tişört bile bastırdılar

Konyaspor'dan G.Saray maçı öncesi dev hazırlık! Tişört bile bastırdılar

Roma'nın masrafları soruldu, ilk kez yanıt verdi!

Roma'nın masrafları soruldu, ilk kez yanıt verdi!

'Borcu var' paylaşımını görünce dayanamadı: 'Kendine bir iş bul'

'Borcu var' paylaşımını görünce dayanamadı: 'Kendine bir iş bul'

Fatih Altaylı Ali Koç'a ateş püskürdü! "Lig bittikten sonra haddini bildireceğim" dedi ve...

Fatih Altaylı Ali Koç'a ateş püskürdü! "Lig bittikten sonra haddini bildireceğim" dedi ve...

Uçaklarda yeni dönem: Arama kurallarını kabul etmeyen yolcular binemeyecek! Bagajlar, eşya ve kargolar için de geçerli

Uçaklarda yeni dönem: Arama kurallarını kabul etmeyen yolcular binemeyecek! Bagajlar, eşya ve kargolar için de geçerli

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.