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Sezon finali gündemdeydi... Kızılcık Şerbeti dizisine 5 yeni oyuncu geliyor!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.06.2024 16:43
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Geçtiğimiz günlerde sezon finali yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin oyuncu kadrosundan 4 kişi ayrılmıştı. Ayrılan isimler arasında Müjde Uzman, Serkan Tınmaz, Yiğit Kirazcı ve Selin Türkmen yer almıştı. Diziye yeni sezonda 5 yeni oyuncu gelecek.

Sezon finali gündemdeydi... Kızılcık Şerbeti dizisine 5 yeni oyuncu geliyor!

Show Tv'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti', önceki gün sezon finali bölümüyle ekranlara geldi.

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Gold Film imzalı dizinin sezon finalinde Serkan Tınmaz, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı ve Selin Türkmen ekibe veda etti.

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ŞİMDİDEN MERAK KONUSU OLDU

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin sezon finalinde Giray karakterinin hayatındaki gizemli kadın şimdiden merak konusu oldu.

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Karaktere hayat verecek oyuncu henüz belli olmadı. Karakter için kadın oyuncularla görüşmeler sürüyor.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 4 oyuncunun ayrıldığı diziye 5 yeni oyuncunun gelecek.

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Kızılcık Şerbeti
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