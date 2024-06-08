Sezon finali gündemdeydi... Kızılcık Şerbeti dizisine 5 yeni oyuncu geliyor!

Show Tv'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti', önceki gün sezon finali bölümüyle ekranlara geldi.

Gold Film imzalı dizinin sezon finalinde Serkan Tınmaz, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı ve Selin Türkmen ekibe veda etti.

ŞİMDİDEN MERAK KONUSU OLDU

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin sezon finalinde Giray karakterinin hayatındaki gizemli kadın şimdiden merak konusu oldu.

Karaktere hayat verecek oyuncu henüz belli olmadı. Karakter için kadın oyuncularla görüşmeler sürüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 4 oyuncunun ayrıldığı diziye 5 yeni oyuncunun gelecek.







