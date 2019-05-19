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Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcular

FUTBOL HABERLERİ  | 19.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

İşte sezon sonunda bonservis bedeli ödenmeden alınabilecek futbolcular...

2018-2019 sezonunun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular arasında çok dikkat çeken isimler var.

Bir devir sona eriyor!

Douglas (Barcelona): Sivasspor'da kiralık oynuyor, Galatasaray'la adı geçiyor.

Douglas (Barcelona): Sivasspor'da kiralık oynuyor, Galatasaray'la adı geçiyor.

Selçuk İnan (Galatasaray): Futbolu bırakabilir.

Selçuk İnan (Galatasaray): Futbolu bırakabilir.

Mathieu Valbuena (Fenerbahçe)

Mathieu Valbuena (Fenerbahçe)

Emre Belözoğlu (Başakşehir): Futbolu bırakabilir.

Emre Belözoğlu (Başakşehir): Futbolu bırakabilir.

Ryan Babel (Fulham): Galatasaray'la adı geçiyor.

Ryan Babel (Fulham): Galatasaray'la adı geçiyor.

Arjen Robben (Bayern Münih)

Arjen Robben (Bayern Münih)

Gökhan Töre (Beşiktaş)

Gökhan Töre (Beşiktaş)

Olivier Giroud (Chelsea) Golcü arayışında olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefinde olduğu iddia ediliyor.

Olivier Giroud (Chelsea) Golcü arayışında olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefinde olduğu iddia ediliyor.

İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

Volkan Demirel (Fenerbahçe)

Volkan Demirel (Fenerbahçe)

Mario Balotelli (Marsilya)

Mario Balotelli (Marsilya)

Juan Mata (Manchester United)

Juan Mata (Manchester United)

Yacine Brahimi (Porto)

Yacine Brahimi (Porto)

Şener Özbayraklı (Fenerbahçe)

Şener Özbayraklı (Fenerbahçe)

Eren Derdiyok (Galatasaray)

Eren Derdiyok (Galatasaray)

Gary Cahill (Chelsea)

Gary Cahill (Chelsea)

Antonio Valencia (Manchester United)

Antonio Valencia (Manchester United)

Roman Neustadter (Fenerbahçe)

Roman Neustadter (Fenerbahçe)

Martin Skrtel (Fenerbahçe)

Martin Skrtel (Fenerbahçe)

Hatem Ben Arfa (Rennes)

Hatem Ben Arfa (Rennes)

Adriano (Beşiktaş)

Adriano (Beşiktaş)

Vincent Kompany (Manchester City)

Vincent Kompany (Manchester City)

Tolga Zengin (Beşiktaş)

Tolga Zengin (Beşiktaş)

Toby Alderweireld (Tottenham)

Toby Alderweireld (Tottenham)

Jan Vertonghen (Tottenham)

Jan Vertonghen (Tottenham)

Diego Godin (Atletico Madrid)

Diego Godin (Atletico Madrid)

Filipe Luis (Atletico Madrid)

Filipe Luis (Atletico Madrid)

Juanfran (Atletico Madrid)

Juanfran (Atletico Madrid)

Thomas Vermaelen (Barcelona)

Thomas Vermaelen (Barcelona)

Rafinha (Bayern Münih)

Rafinha (Bayern Münih)

Aaron Ramsey (Arsenal)

Aaron Ramsey (Arsenal)

Herrera Ander (Manchester United)

Herrera Ander (Manchester United)

Franck Ribery (Bayern Münih)

Franck Ribery (Bayern Münih)

James Milner (Liverpool)

James Milner (Liverpool)

Sergi Samper (Barcelona)

Sergi Samper (Barcelona)

Sinan Gümüş (Galatasaray)

Sinan Gümüş (Galatasaray)

Adrien Rabiot (PSG)

Adrien Rabiot (PSG)

Anthony Martial (Manchester United)

Anthony Martial (Manchester United)

Fernando Llorente (Tottenham)

Fernando Llorente (Tottenham)

Daniel Sturridge (Liverpool)

Daniel Sturridge (Liverpool)

Roberto Soldado (Fenerbahçe)

Roberto Soldado (Fenerbahçe)

Danny Welbeck (Arsenal)

Danny Welbeck (Arsenal)

Leroy Fer (Swansea City)

Leroy Fer (Swansea City)

Matteo Darmian (Manchester United)

Matteo Darmian (Manchester United)

Di Maria (PSG)

Di Maria (PSG)
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