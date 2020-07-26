Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında sezonun 11'ini belirledi.4-2-3-1 sistemine göre kadroyu belirleyen Dilmen, kaleyi Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Mert Günok'a emanet etti.Başakşehir'den 5 isim seçen ünlü yorumcu, Mert Günok'un dışında kadrosuna Geal Clichy, Caiçara, İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'ya yer verdi.
Rıdvan Dilmen, ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'dan ise Jose Sosa ve Anthony Nwakame'yi seçti. Dilmen'in gol kralı Alexander Sörloth'u tercih etmemesi ise dikkat çekerken, Norveçli golcünün yerine Alanyasporlu Pappis Cisse yılın 11'inde şans buldu. Sosyal medyada bu kararı tepki çeken Dilmen'in Cisse'ye şans vermesi alternatif olarak algılandı.
Ünlü yorumcunun kadrosunda bulunan diğer isimler ise Beşiktaş'tan Vida ve Atiba ile Sivassporlu Aaron Appindangoye oldu.
Mert Günok, Geal Clichy, Caiçara, Vida, Aaron Appindangoye, Jose Sosa, Atiba, Anthony Nwakame, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Papiss Cisse.
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