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Shakespeare ilk defa Karagöz perdesinde

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Dünyanın en popüler yazarı Shakespeare’in Hamlet'i Türkiye’nin geleneksel gölge oyunu Karagöz'e uyarlandı. Oyuncu, yazar Ayhan Hülagü’nün yönettiği tek kişilik oyun ile 700 yıllık Karagöz gölge oyunuyla ile 400 yıllık Shakespeare oyunu ilk defa bir araya geldi. Amerika’da izleyiciyle buluşan ‘Hamlet Rüyası’ adlı oyun uluslararası festivallerde sahnelenecek.

Shakespeare ilk defa Karagöz perdesinde

İngiliz yazar William Shakespeare dünyada oyunları en çok sahnelenen yazar olarak biliniyor. Amerika’da geleneksel Anadolu gösteri sanatlarını tanıtmak amacıyla kurulan U.S. Karagoz Theatre Company sıra dışı bir projeyle Hamlet oyununu yeniden sahneye taşıdı. Tiyatronun sanat yönetmeni Ayhan Hülagü’nün yönetip tek başına tüm karakterleri canlandırdığı oyun, hayal perdesinde gölge oyunu formatında seyirciyle buluşuyor. Oyunda Amerika'ya yerleşen iki dostun kendi tiyatrolarını kurup Hamlet oyununu oynama sürecini konu ediniyor.

GÖLGE OYUNU SHAKESPEARE İLE BULUŞTU

Ünlü oyun geleneksel Karagöz gösterisi için yeniden yazıldı. Geleneksel formda olduğu gibi tek sanatçı tarafından ve İngilizce oynatılıyor. 12 karakterin seslendirildiği oyun için 30 yeni kukla geleneksel formatta tasarlandı. UNESCO tarafından Türkiye’nin somut olmayan kültürel miras ilan edilen Karagöz gölge tiyatrosu yeni yorumuyla Amerika’da gösterilere başladı. Dünya prömiyerini Baltimore Theatre Project’te yapan oyun, Amerika’daki gösterimlerinin ardından Fas Uluslararası Tiyatro Festivali’nde seyirciyle buluşacak. Zulfa Eyles'in çevirdiği oyuna Keknus Sıdık danışmanlık yaptı, Yunus Sarıca ile Ozan Etuzsoy ses ve efekt tasarımını üstlendi.

Dünyanın saygın festivallerinde perde açan, atölyeler düzenleyen U.S. Karagoz Theatre Company, tarihinde Karagöz gölge oyununu ilk defa Broadway’e taşıyan ekip olarak biliniyor.


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