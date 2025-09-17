SPOR

Shakhtar Donetsk'in Türk teknik adamı Arda Turan Beşiktaş maçının şifrelerini anlattı! Turan'dan bomba açıklamalar...

Shakhtar Donetsk'in genç teknik adamı Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Beşiktaş'ı Maçkolik'e verdiği özel röportajda anlattı. Genç teknik adam kara kartalın şifrelerini taktik tahtası üzerinde tek tek açıkladı...

Burak Kavuncu

Ülkemizde Eyüpspor'u çalıştırmasının ardından Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Maçkolik'e özel bir röportaj verdi. Engin Kehale ile Yüz Yüze programında Avrupa Ligi Beşiktaş maçlarında hangi oyun anlayışının turu getirdiğine dair açıklamalarda bulunan genç teknik adam, taktik tahtasında rakip analizini tek tek anlattı. işte Arda Turan'ın konuşmasından satır başları...

''BİZİM BİRİNCİ KURALIMIZ...''

Shakhtar Donetsk in Türk teknik adamı Arda Turan Beşiktaş maçının şifrelerini anlattı! Turan dan bomba açıklamalar... 1

Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, ''Beşiktaş maçında iyi analiz yaptı ve oyuncularımız bunu çok iyi uyguladı. Bir defa bizim başlama vuruşunda birinci kuralımız Paulista, Uduokhai ve Jurasek’i kendi sahamıza getirmiyoruz. Çünkü biz o alanda 8’e 6 oynamak istiyoruz maksimum. Bu çok önemli.'' ifadelerini kullandı.

TAMMY ABRAHAM!

Shakhtar Donetsk in Türk teknik adamı Arda Turan Beşiktaş maçının şifrelerini anlattı! Turan dan bomba açıklamalar... 2

Turan, ''Biz maçın başında uzun vuracaktık aslında. Baskıyı görmeyince kalecimize seslendik. Matviyenko ile birlikte küçük üçgenler kurarak Abraham’ın da tam hazır olmamasını bildiğimizden rahat çıktık.'' dedi.

''KÜÇÜK ÜÇGENLER HAZIRLADIK...''

Shakhtar Donetsk in Türk teknik adamı Arda Turan Beşiktaş maçının şifrelerini anlattı! Turan dan bomba açıklamalar... 3

Turan, ''Takımımızın 6 numarasının tek görevi vardı. Rafa Silva’yı taşımak. Eğer Rafa, Gomes’i bırakırsa devamında dripling üzeri pasla orta sahadan çıkmak istiyorduk. 6 numaramızın Rafa ve Abrahım’ın dibinde değil, hemen önünde yer almasını planladım. Yoksa aralarında kalacaktı. Matviyenko, Sudakov ve Gomes ile orada küçük üçgenler için hazırlık yaptık. '' diye konuştu.

''BUNLAR PRENSİP!''

Shakhtar Donetsk in Türk teknik adamı Arda Turan Beşiktaş maçının şifrelerini anlattı! Turan dan bomba açıklamalar... 4

Arda Turan, ''Bir başka detay daha var. Ne zaman Matviyenko Rafa Silva’nın baskından kurtulur o zaman sol bekimiz Pedrinho, Rashica’nın arkasına sarkar aksi durumda sol bekimiz yerinde kaldı. Bunlar prensip.'' dedi.

10 KİŞİ KALAN RAKİPLERİ AÇMAK İÇİN UYARI!

Shakhtar Donetsk in Türk teknik adamı Arda Turan Beşiktaş maçının şifrelerini anlattı! Turan dan bomba açıklamalar... 5

Arda Turan, ''Bazen teknik adamlar 10 kişi kalan rakibi açamadıkları için sitem ediyorlar. Tabii açamazsın. Neden? Senin sayısal fazlalık yapabilmen için dripling ve savunma arkası koşusu yapman lazım. Kendine alan açman için bu çok önemli.'' dedi.

''10-20 DAKİKA OYNAYACAK!''

Shakhtar Donetsk in Türk teknik adamı Arda Turan Beşiktaş maçının şifrelerini anlattı! Turan dan bomba açıklamalar... 6

Arda Turan, ''Oyunculara 'Beşiktaş durumundan bağımsız İnönü'de mutlaka 10-20 dakika iyi oynayacak. En iyi takımı da buraya getirseniz oynayacaklar' dedim.'' diye anlattı.

''KENDİ SİSTEMİME AŞIĞIM!''

Shakhtar Donetsk in Türk teknik adamı Arda Turan Beşiktaş maçının şifrelerini anlattı! Turan dan bomba açıklamalar... 7

Arda Turan, "Bazen çok duygusal olabiliyorum. Bazen maçta kendimi kaybedebiliyorum. Çünkü kendi sistemime çok aşığım." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Arda Turan'ın röportajı Maçkolik kanalının Engin Kehale ile Yüz Yüze programından alınmıştır.

Canlı Skor

