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Shakhtar Donetsk'in yeni hocası Luis Castro oldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.06.2019 17:49 | Son Güncelleme

Paulo Fonseca ile yollarını ayıran Shakhtar Donetsk, yeni teknik direktörünü buldu. Ukrayna temsilcisi, Luis Castro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Shakhtar Donetsk'in yeni hocası Luis Castro oldu

Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Luis Castro'yu getirdi.

Shakhtar Donetsk Kulübü, 57 yaşındaki Portekizli teknik direktör Castro ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Castro, daha önce ülkesinde Penafiel, Porto, Rio Ave, Chaves ve son olarak Vitoria Guimaraes'te görev yaptı.

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shakhtar donetsk luis castro

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