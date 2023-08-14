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Shakhtar FIFA'ya şikayet etti, Galatasaray'a Tete'de şok! 'Transferi iptal edin'

14.08.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Galatasaray'ın son olarak kadrosuna kattığı Tete'nin transferinin iptal olması için FIFA'ya başvuruda bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Tete

Tete

BRE Brezilya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kalan Galatasaray'a, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Tete ile ilgili tüm camiayı şoke eden bir gelişme yaşandı.

FIFA'YA BAŞVURDULAR

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Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Galatasaray'ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Tete transferinin iptali için FIFA'ya şikayette bulundu. Ukrayna'dan Terrikon sitesinin haberine göre; Shakhtar Donetsk, bu transferin iptali için FIFA'ya başvurdu.

TRANSFER İPTALİ...

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Tete, savaşın patlak verdiği Ukrayna'da yabancı futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı olarak askıya alıp başka kulüplerine gideceğine dair bilinen FIFA kuralına dayanarak Galatasaray'a transfer olmuştu. Shakhtar Donetsk ise Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve bu hakkın artık kendisi için geçerli olmadığı konusunda ısrarcı olarak transferin iptali için başvuru yaptığı öğrenildi.

HEM TETE'YE HEM G.SARAY'A...

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Öte yandan Haberin detayında Shakhtar'ın hem Tete hem de Galatasaray'a yaptırım uygulanmasının talep edildiği belirtildi.

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