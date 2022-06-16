Shakira ile ayrılan Gerard Pique Suzy Cortez'e mesajlar atmış! "Messi'nin formasını giydiğim..."

Shakire-Pique ayrılığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrılığın yankıları sürerken 2016'da 'En güzel kalçalı kadın' (Miss Bum Bum) seçilen Brezilyalı model Suzy Cortez, Pique ile bazı mesajları ifşa etti. Cortez'in kendisine atıldığını söylediği mesajların detayları olay oldu.

"Bu zamana kadar Shakira'ya saygımdan ötürü sustum ama artık konuşmak istiyorum. Pique, bana mesaj atan birçok Barcelona futbolcusundan biriydi" diyen model şunları söyledi:

"Sürekli de kalçalarımla ilgileniyordu. Shakira bu yaşananları hak etmedi. Brezilya'ya döndüğümde bana Avrupa'ya ne zaman döneceğimi soran mesajlar atıyordu. Attığı mesajları her gün siliyordu. Messi'nin formasını giydiğim çıplak fotoğraflarımı kıskandığını söylüyordu. Pique, kadınları nasıl mutlu etmesi gerektiğini iyi biliyor. Bana özel bir telefon aldı, saçlarımı sarı ve kıvırcık yapmamı istedi."





