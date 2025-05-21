Shakira'nın son konseri için önemli uyarı! Bulaşıcı hastalık yayılmış olabilir! Binlerce kişi tehlike altında...

New Jersey eyalet sağlık yetkilileri, Shakira'nın New Jersey'de verdiği konserin kızamık salgınına yol açmış olabileceği uyarısında bulundu.

New Jersey Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre, 15 Mayıs'ta East Rutherford'daki MetLife Stadyumu'nda 48 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcının konserine katılan bir kişi, çok sayıda personel ve katılımcıyı hastalığa maruz bırakmış olabilir.

ENFEKTE KİŞİYLE İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞILMADI

Sağlık departmanı enfekte katılımcının konser sırasında nerede oturduğunu paylaşmadı. Ancak hastalığın bulaşıcılığı nedeniyle, onlara çok yakın olmayan kişiler bile kızamık riskiyle karşı karşıya kalabilir. Sağlık Bakanlığı, Shakira konserine katılan enfekte kişinin şehir dışından olduğunu belirtirken, daha önce aşı olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı. Şu ana kadar kızamık vakasına rastlanmadığı söylendi.

USA Today'e göre MetLife Stadyumu'nun konserlerde kapasitesi 50.000 kişi, futbol maçlarında ise 82.500 kişi oluyor. Kızamığın bu kadar bulaşıcı olmasının sebeplerinden biri de virüsün havada uçuşan solunum damlacıkları içinde iki saate kadar bulaşıcı kalabilmesidir. Bu damlacıklar hapşırma ve öksürme yoluyla yayılır, ancak sadece konuşma ve nefes alma yoluyla bile parçacıklar yayılabilir.

EN BULAŞICI HASTALIKLARDAN

Hava yoluyla bulaşan bir virüs olan kızamık, aşıyla önlenebilen, dünyadaki en bulaşıcı hastalıklardan biri olarak kabul ediliyor. Son aylarda Güney ve Güneybatı'daki birçok eyalette kızamık salgınları görüldü.

Aşılama oranlarının düşük olduğu Batı Teksas'ta ortaya çıkan salgının özellikle şiddetli olduğu görüldü. İki çocuk virüsten öldü, ayrıca New Mexico'da aşılanmamış bir yetişkinin de öldükten sonra enfekte olduğu belirlendi.