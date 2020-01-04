Shane Larkin A Milli Takım forması giymeye çok yakın

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TRTSpor'da katıldığı bir programda Shane Larkin'in A Milli Takım'a geçişiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
Türkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;
Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz.
Shane Larkin'in pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra milli formayı giymesi bekleniyor.
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Takım otobüsü devrildi: 23 yaralı
Bayern Münih'ten transfer
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı
Trabzonspor değer kazandı
Diagne kamp kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe'den forvet hamlesi
Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...
Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması
Umut Meraş'dan flaş Beşiktaş açıklaması!
TFF 1. Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
Trabzonspor KAP'a bildirdi! Transfer...
Akhisarspor şokta
Haftalık 2 milyon TL kazandı
İbrahimovic'in forma numarası belli oldu
Liverpool 2-0 Sheffield United (Maç Sonucu)
Ozan Kabak'tan Fatih Terim itirafı
Okuyucu Yorumları 0 yorum