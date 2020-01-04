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  4. Shane Larkin A Milli Takım forması giymeye çok yakın

Shane Larkin A Milli Takım forması giymeye çok yakın

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 04.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Shane Larkin'in milli takım forması giymesiyle alakası bugün menajeriyle bir görüşme yapılacağını açıkladı.

Shane Larkin A Milli Takım forması giymeye çok yakın

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TRTSpor'da katıldığı bir programda Shane Larkin'in A Milli Takım'a geçişiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Türkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz.

Shane Larkin'in pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra milli formayı giymesi bekleniyor.

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Shane Larkin a milli basketbol takimi vatandaşlık Pasaport TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu

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