Shane Larkin A Milli Takım forması giymeye çok yakın

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TRTSpor'da katıldığı bir programda Shane Larkin'in A Milli Takım'a geçişiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Türkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz.

Shane Larkin'in pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra milli formayı giymesi bekleniyor.

